Apocalypse et victoire russe : les prophéties d’un voyant boer, Nicolas van Rensburg

le Voyant Nicolas van Rensburg

Seer Nicolas van Rensburg et son épouse, Annie.

Nikolaas von Rensburg est né le 30 août 1864 sur une ferme près de Wolmaranstad en Afrique du Sud (Afrique du Sud) il mourra en 1926. Il n’ira qu’une vingtaine de jours à l’école car son père en a besoin pour son travail à la ferme. Il apprendra la lecture et l’écriture par la Bible avec l’aide de sa mère. Ce sera le seul livre qu’il lira tout au long de sa vie durant 55 ans. C’est vers 7 ans que se développent ses dons de voyances.

En raison de ce don il aidera en 1899 et plus tard les généraux boers à mener une excellente stratégie contre les Britanniques bien supérieurs en nombres, en voyant le déplacement de leurs troupes et en évitant ainsi leurs pièges. Il sera dit de lui qu’il est l’un des personnages des plus importants de cette époque historiques (1900). Bien que participant à presque toutes les actions, jamais il n’utilisera une arme contre l’ennemi (britanniques), son rôle étant plus celui d’un conseillé et pour la troupe, il sera un réparateur d’âmes. Très apprécié mais il verra aussi la défaite des boers au cours de cette phase ce qui lui vaudra des ressentiments de certains politiciens.

C’est au cours de cette révolte (1900) que les dons de van Rensburg atteindront leur paroxysme. Il voit les camps de concentration britanniques en Afrique du Sud où mourront plus de 26.000 civils boers, de faim, de soif, d’épuisement et de maladies.

Ainsi il prédit non seulement pour l’Afrique du Sud mais aussi pour l’Europe. Il voit la première guerre mondiale avec l’Allemagne la perdant. L’utilisation des U Boot.

La montée et la chute du communisme, l’indépendance de l’Irlande de l’Inde, de l’Afrique du Sud, une Allemagne militariste mais dont il n,invoque aucune responsabilité principale à la 2.Guerre Mondiale, la nouvelle défaite allemande. Les bombardements des villes allemandes et les massacres de populations dont il rend l’Angleterre principalement responsable (Dresden etc…). Le tribunal de Nuremberg et les exécutions des principaux dirigeants allemands. Le partage de l’Allemagne La constitution de l’ONU, L’Union Européenne,le Nouvel Ordre Mondial, l’église catholique traîtresse, Tchernobyl,la réunification allemande la chute du mur de Berlin, le meurtre de Diana, la guerre du Golf 1 et 2., l’élection de Angela Merkel (1. chancelière allemande féminine), la fin de l’Apartheid le gouvernement noir de Nelson Mandela, etc…

Pour les prophéties non encore réalisées et dans l’ordre

1. Le flux grandissant des étrangers en Europe qui va provoquer des conflits entre les autochtones et les immigrants.

2. Une guerre terrible en Afrique qui va empirer.

3. Un formidable crash économique mondial.

4. La guerre civile dans tous les pays d’Europe. Avec une misère incroyable.

5. La destruction du Japon par un tremblement de terre.

6. L’assassinat d’un dirigeant communiste en dehors d’un grand bâtiment.

7. La troisième.guerre mondiale qui se passera très rapidement et comme suit :

début au printemps,départ de la Russie. La guerre est rapide extrêmement. destructrice.

Les troupes US et britanniques sont annihilées en Europe. Les USA se retirent. Les Russes atteignent la frontière espagnole écrasant les troupes françaises au passage. Les Anglais trahissent le pacte avec les USA en collaborant avec les russes. Les USA reconnaissent la trahison et attaquent les Britanniques au Proche- Orient. Les Russes attaquent par la Turquie et aussi l’Irak. De terrible combat auront aussi lieu en Israël et en Syrie. Utilisation d’armes de destructions massives dont des bombes atomiques. Après avoir atteint la frontière espagnole le monde entier pensera que les Russes ne peuvent plus être arrêtés.

C’est là qu’apparaît une puissance allemande inconnue à nos jours (Vril-Gesellschaft ou Schwarze Sonne ?), utilisant des armes secrètes formidables mettant un terme à la suprématie russe. Ces armes sont un développement direct d’armes secrètes allemandes datant de la fin de la deuxième guerre mondiale et utilisé par une « autre Allemagne » secrète qui les mis au point. Les USA se joignent à ces Allemands et bombardent l’Angleterre. Aucun abri ne pourra résister à leurs bombes.

8. Après avoir gagné la guerre en Europe, les Allemands passent à l’Afrique ou ils rétablissent l’ordre et permettent la constitution d’un état boer.

9. Au même moment un homme fort et juste prend la direction de l’Allemagne (l’empereur Barberousse ou comme l’écrit van. Helsing -le nouveau Messia ?)

10. Après cette guerre, certains pays en Europe et surtout à l’est sont quasiment annihilés. La Russie, la France, Israël les USA mais surtout l’Angleterre ne jouent quasiment plus aucun rôle.. L’Angleterre et les juifs, dont les manigances des deux première guerres mondiales seront dévoilées et jugées. Les Anglais sont chassés par ces allemands mais aussi par les autres nations (Irlande par ex) de partout et ne seront plus nulle part en sécurité.

11. Le pays boer devient très fort économiquement et beaucoup d’états africains s’y joignent. Il devient aussi un pays très religieux mais pas fanatique. L’anglais, en tant que langue disparaît complètement. Beaucoup d’Européens immigrent en Afrique du Sud. L’Allemagne devient LA puissance mondiale et est respecté de tous.

L’écologie devient une priorité.

van Rensburg déclara au sujet de la puissance secrète allemande qu’il ne devaient pas en dire plus.

Qui à l’époque vers 1900 a demandé à van Rensburg de ne pas en dire plus et pourquoi ?

Voyage dans le temps par cette puissance ou loi divine et impérative ?

Curieusement ces visions coïncident avec celle du voyant du Waldviertel, d’Aloïs Irlemaier et de la grande Hildegarde von Binge. (voir annexe.)

12. Dans le livre de Snyman, le rôle de la Chine y est également présenté. Un chapitre particulier sur les sept calamités touchant l’Angleterre s’y trouve également et en détail. Un formidable Tsunami en Asie, la destruction totale de New York à la suite d’une catastrophe naturelle. Enfin l’arrivée d’une énorme comète apportant la paix sur terre avec elle.

Voilà tout un programme qui risque de déplaire à certains, mais qui pourrait expliquer pas mal de choses et aussi expliquerait le regain intensif de xénophobie vis-à-vis de nos cousins germains. La conclusion immédiate serait qu’en haut -lieu on est parfaitement au courant de cet état de choses et que l’on paye des gars pour nous parler de reptiliens, petit -gris, draconiens et autres arbres devant cacher la forêt d’Ovnis qui se baladent autour de nous en attendant des jours meilleurs (pour eux bien évidement).

D’après le livre de Snyman, beaucoup d’autres prédictions sont présentées et elles se sont toutes réalisées, comme la mort du gal. Boer Koos de la Rey et Beyern dans un accident imprévisible, parfaitement vu et reconnu par le visionnaire qui prévint devant témoins les deux principaux intéressés. Au Québec tout semble calme sauf que selon d’autres prophéties le Saint-Laurent va sérieusement s’agrandir. Au moins vous ne manquerait pas d’eau (pour le Canada).

Il est à noté que van Rensburg ne parle jamais de l’Holocauste à croire que pour lui cela n’est qu’un détail de l’horrible Guerre Mondiale qui coûta la vie à plus de 60 millions de vies. Mais les lois mondiales dans les pays démocratiques nous obligent à y croire, alors il nous faut y croire sérieusement. Il ne fait pas mention de la puce (R.F.I.D.) et l’on pourra supposer que le N.O.M. n’aura pas le temps de la mettre en pratique sur ses sujets sauf les volontaires.

La technologie germanique a beaucoup apporté dans le bon sens à l’Humanité. Paracelse, l’homéopathie avec Hanehman, Dr. Hamer et sa nouvelle médecine germanique mis en geôle pendant plus d’un an en France ‘‘démocratique’’, la télévision (si bien employée ‘‘éducativement’’), le frigidaire avec une bonne bière dedans, la voiture (à l’essence et à l’eau), l’imprimerie avec Gutenberg, l’énergie libre (Schauberger et Schumann etc.), un des pays présentant le plus de prix Nobel ; sans oublier la musique (Bach , Bethoven, Mozart) etc. Plus de 300.000 brevets ‘‘patentes’’ ont été volé par les alliés à la fin de la deuxième guerre mondiale. Alors il ne reste plus qu’à espérer que si tout ceci se réalise comme van Rensburg l’a prophétisé, nous ne marcheront pas implanté d’une puce, au pas de l’oie en chantant l’internationale, le bras droit levé à 65°, ce qui équivaudrait de passer de la gouttière au tonneau.

Détail intéressant, dès 1914 il avait prédit qu’à la fin de la première guerre mondiale une terrible épidémie tuera plus d’humains que la guerre elle-même (grippe espagnole).

Tous ces évènements à venir (voir mon texte avec les évènements non encore réalisés) auront comme signal de départ la mort du premier président noir élu en Afrique du Sud (Nelson Mandela), que celui-ci ou Thabo Mbeki mourra de mort violente. Cela sera le signal, après la mort de Mandela, à de formidables massacres sur les blancs (voir Jeff Rence et la situation en Afrique du Sud). Johannesburg sera le point culminant, mais les noirs se massacreront allégrement aussi entre eux, le tout manipulé par des blancs (voir Kissinger et Cie ou Baron de London).Vu l’age du bonhomme (Mandela), on ne va pas, à mon avis, attendre longtemps.

On y apprendra quelques détails intéressant de la vie de Nelson Mandela. Ce personnage est loin d’être un saint.

En fin de vie van Rensburg aura de plus en plus de vision sur l’après 2000. Quelques révélations sur la situation mondiale : la montée de l’islamisme et de l’Inde en Afrique.

La dégringolade totale des mœurs, dans de nombreuses nations, avec tout ce que l’on sait -prostitution, pédophilie, etc. Le retour du communisme (logique on sait qui était Marx et ceux qui désirent mettre en place le Nouvel Ordre Mondial) La folie actuelle des États-Unis contre l’Orient qui va se terminer à coup de bombes atomiques probablement en Iran (il écrit Turquie mais sous-entend l’ancien empire ottoman du 13 siècle donc l’Irak et l’Iran). ). Un attentat probablement atomique, du jamais vu en Angleterre et le pompon avec la liquidation de la couronne et de la reine actuelle par… les teutons à coup de ‘‘Donarkanone – type XLCD 354Hd’’. ( ???)

Je n’ai jamais lu de telles précisions pour des évènements à venir, et moi-même un peu voyant, je comprends parfaitement les symboles qu’il déchiffre (le cochon pour l’Angleterre – City of Rothschild- par exemple). Ses textes sont d’ailleurs affichés dans le livre (tout au moins dans ma version) et l’on peut en juger par soi-même. l’auteur (Snyman) ne se cache pas son caractère sud-africain blanc et il prend en référence le livre de Jean Raspail ‘‘Le camp des Saints’’ Edt. Robert Laffont, 1973 présentant une vision de la situation mondiale actuelle qui avait valu beaucoup d’ennuis à son auteur à l’époque où on le traita de raciste. Enfin il parle de vaisseaux de guerre ronds tout plats utilisés par les teutons. Il n’écrit pas s’ils volent cependant, hé… ils faisaient la pause au moment de la vision. Nulle part les amerloques, ni les ruskofs n’en ont, pas d’extra-terrestres, ni de reptiliens encore une fois. En tout cas et selon lui tout ira très vite. L’Age d’Or, rapidement supplantera toutes ces horreurs.

Source : presse libre internationale