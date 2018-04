James Fenimore Cooper et le grand patriarche indien (pour nous consoler du vendredi 13 et l’énième guerre de ces blancs pervertis)

Fenimore Cooper et le patriarche indien

Le costume de ce patriarche, car son âge, le nombre de ses descendants et l’influence dont il jouissait dans sa peuplade permettent qu’on lui donne ce nom, était riche et imposant. Son manteau était fait des plus belles peaux ; mais on en avait fait tomber le poil, pour y tracer une représentation hiéroglyphique des exploits guerriers par lesquels il s’était illustré un demi-siècle auparavant. Sa poitrine était chargée de médailles, les unes en argent et quelques autres même en or, présents qu’il avait reçus de divers potentats européens pendant le cours d’une longue vie. Des cercles du même métal entouraient ses bras et ses jambes ; et sa tête, sur laquelle il avait laissé croître toute sa chevelure depuis que l’âge l’avait forcé à renoncer au métier des armes, portait une espèce de diadème d’argent surmonté par trois grandes plumes d’autruche qui retombaient en ondulant sur ses cheveux dont elles relevaient encore la blancheur.

La poignée de son tomahawk était entourée de plusieurs cercles d’argent, et le manche de son couteau brillait comme s’il eût été d’or massif.

(…)

Il serait impossible de donner une idée du respect et de l’affection que témoigna toute la peuplade en voyant arriver inopinément un homme qui semblait déjà appartenir à un autre monde. Après quelques instants passés dans un silence commandé par l’usage, les principaux chefs se levèrent, s’approchèrent de lui tour à tour, lui prirent une main et l’appuyèrent sur leur tête, comme pour lui demander sa bénédiction. Les guerriers les plus distingués se contentèrent ensuite de toucher le bord de sa robe. Les autres semblaient se trouver assez heureux de pouvoir respirer le même air qu’un chef qui avait été si vaillant et qui était encore si juste et si sage.