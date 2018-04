Le pire contre-attaque (par Philippe Grasset) !

Hypothèses sur l’effondrement de l’“Empire”

Nous avons quelques phrases, citations, jugements, de gens célèbres ou d’autres qui le sont moins, que nous n’hésitons pas à utiliser et réutiliser tant elles nous semblent caractériser justement des situations extrêmement essentielles de notre “étrange époque”. Ainsi n’avons jamais caché notre attirance pour ce jugement d’un néo-sécessionniste du Vermont, sur une des circonstances qui pourraient précipiter la fin de “l’Empire”…

(C’est-à-dire, “la fin des USA en tant qu’‘Empire’”, ce terme pris dans un sens symbolique ; c’est-à-dire “la fin du Système”, tant pour nous “Empire”, “USA”, tout comme “bloc-BAO”, tout comme “postmodernité”, etc., sont les différents noms comme autant de faux-nez opérationnels représentant ce que nous nommons en termes métahistoriques “le Système” ; lui-même enfin, le Système, représentant la machinerie opérationnelle de la dynamique métahistorique à finalité d’entropisation mise en route dans sa phase finale par le “déchaînement de la Matière”.)

Donc, ce néo-sécessionniste du Vermont, Thomas Naylor, interrogé par Chris Hedges en avril 2010, évoquait la possibilité d’une sécession du Vermont mais plaçait cette possibilité dans le cadre d’un effondrement de ce qu’il nommait “l’empire”, c’est-à-dire Washington D.C. devenu entretemps “D.C.-la-folle” : «“Il y a trois ou quatre scénarios d’effondrement de l’empire,” dit Naylor. “Une possibilité est une guerre avec l’Iran… »

Naylor évoquait l’Iran parce qu’à cette époque, la crise avec l’Iran, très active depuis 2006 au niveau de la communication, représentait la principale possibilité de guerre majeure outremer pour les USA. Aujourd’hui, c’est la Syrie & le reste qui jouent ce rôle. Peu importe la différence de format, la différence de circonstances, etc., car ce que Naylor évoquait c’est une possibilité de guerre presque engagée, ou une guerre engagée, dans des conditions de discorde et de crise intérieure de la direction US telles que ce sont les répercussions de cet engagement à Washington qui conduirait au terme de la crise majeure de l’effondrement “de l’Empire”, c’est-à-dire du centre fédéral essentiellement, – et c’est pour cette raison, l’effondrement conduisant à l’éclatement, que Naylor évoquait simultanément la possibilité d’une sécession dans le cadre de l’éclatement.