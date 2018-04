Black Elk et la sacralité enfuie de l’ancien monde circulaire

« Tout ce que fait le monde dans sa puissance relève du cercle. Le ciel est rond et je sais que la terre est ronde comme une balle. Le vent tourne en tourbillons, les oiseaux construisent des nids circulaires, le soleil monte et descend dans un cercle. La lune fait de même. Même les saisons forment un grand cercle dans leur relève. Et la vie de l’homme est un cercle de l’enfance à l’enfance (…)

Nos tipis étaient ronds comme le nid des oiseaux. Et ils étaient bâtis comme des nids d’oiseaux, et le cercle de la nation, le nid des nids, était ce point où le grand esprit nous signifiait de mettre au monde nos enfants.

Et puis les Wasichus nous ont mis dans ces boîtes carrées. Notre pouvoir s’en est allé et nous sommes mourants, et le pouvoir n’est plus en nous. Vous pouvez voir nos garçons et voir comment il en est avec nous. Quand nous vivions par le pouvoir du cercle dans l’ordre du monde qu’il fallait, les garçons devenaient des hommes à douze ou treize ans. Maintenant mûrir nous prend beaucoup plus de temps. »

Black Elk speaks, p.150.