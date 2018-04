Conflit judéo-russe (on est obligés d’en parler) : lisez Charles Bausman (lien) et mon texte sur Nietzsche ici-bas.

https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

Nietzsche et le conflit judéo-russe à travers les siècles

Beaucoup d’antisystèmes prorusses virent à l’antisémitisme et c’est regrettable. Je le dis parce que presque tous mes grands auteurs antisystèmes sont des juifs américains : le désormais célèbre Dean Kunstler, la trop oubliée Naomi Klein, le génial et omniscient libertarien Murray Rothbard, Lawrence Auster enfin, le cousin de l’écrivain, qui a dénoncé l’immigration-remplacement (j’utilise l’expression de l’organisation des nations unies bien entendu) pratiquée en Amérique depuis 1965 et depuis répandue à tous les pays blancs en débandade morale et intellectuelle. Le remplacement a été voulu là-bas comme partout non par les Juifs mais par les familles patriciennes américaines, au premier rang desquelles les Kennedy (infect Robert, infect Ted) : lisez aussi Peter Brimelow (Alien Nation) à ce sujet. A titre personnel j’avais interviewé le docteur Nathanson sur ses positions anti-avortement. Il était effaré par le socialisme européen et le libéralisme dévastateur qui allaient liquider l’occident. J’avais compris une chose : un juif qui pense comme nous (ils sont beaucoup) disparaît des médias comme nous. La tyrannie de la majorité de Tocqueville nous ferait tous disparaître.

C’était écrit, Lawrence…

Le Saker comme on sait s’en prend tout le temps à l’empire anglo-sioniste, notion qui évoque un peu Lyndon La Rouche. On recycle ici et là la révolution bolchévique et ses nombreux leaders juifs (fait reconnu par l’historien juif de cette révolution Daniel Pipes – et par bien d’autres) ; puis on évoque les problèmes actuels, avec le « lobby sioniste » qui, voulant démanteler la Syrie, prétendrait détruire la Russie en utilisant le bras armé américain. Charles Bosman (russiainsider.com) dans un article prodigieusement lu et commenté a parlé du tabou juif. Israël Shamir ne cesse d’en parler, qui critique notre lâcheté à aborder ce problème. Un autre brillant antisémite est le juif canadien henry Makow ! Et sur cette naissance de l’ascension juive en occident et des haines antisémites qui en ont résulté, on lira le classique universitaires juif Albert Lindemann qui évoque les pleurnichements… d’Esaü. Sur cette question on a aussi Ginsberg, l’Histoire des Juifs de Paul Johnson… Comme on sait enfin, le débat fait rage en ce moment entre McDonald et les professeurs Cofnas et Anomaly sur Unz.com.

Nous avons juste évoqué la question dans notre livre sur Céline ; on ne va pas la reprendre, mais on va rappeler Nietzsche. Rien ne vaut le lumineux dix-neuvième siècle pour comprendre notre ère du vide (Lipovetsky).

Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche est très hostile et/ou très favorable aux juifs. On commence par son texte hostile, basé sur les Histoires de Tacite :

« Les juifs, — peuple « né pour l’esclavage », comme l’affirmait Tacite, avec tout le monde antique, « peuple choisi parmi les peuples », comme ils l’affirment et le croient eux-mêmes, — les juifs ont réalisé cette merveille du renversement des valeurs, grâce à laquelle la vie sur terre, pour quelques milliers d’années, a pris un attrait nouveau et dangereux. Leurs prophètes ont fait un alliage avec les termes « riche », « impie », « méchant », « violent », « sensuel », pour frapper pour la première fois le mot « monde » à l’effigie de la honte. C’est dans ce renversement des valeurs (dont fait partie l’idée d’employer le mot « pauvre » comme synonyme de « saint » et d’« ami ») que réside l’importance du peuple juif : avec lui commence l’insurrection des esclaves dans la morale. (195)

De Tacite, historien d’une hostilité extraordinaire aux juifs, je redonnerai cette phrase célèbre (pas besoin de la traduire) : Profana illic omnia quae apud nos sacra… Dans cette phrase en effet Tacite souligne comme Nietzsche que (pour lui) les juifs pratiquent le renversement des valeurs. C’est Julien Gracq qui disait que Par-delà le bien et le mal est le plus pré-nazi des livres de Nietzsche…

Puis Nietzsche expose son admiration pour les juifs qu’il compare à l’empire russe :

« Or, les juifs sont incontestablement la race la plus énergique, la plus tenace et la plus pure qu’il y ait dans l’Europe actuelle ; ils savent tirer parti des pires conditions — mieux peut-être que des plus favorables, — et ils le doivent à quelqu’une de ces vertus dont on voudrait aujourd’hui faire des vices, ils le doivent surtout à une foi robuste qui n’a pas de raison de rougir devant les « idées modernes » ; ils se transforment, quand ils se transforment, comme l’empire russe conquiert : la Russie étend ses conquêtes en empire qui a du temps devant lui et qui ne date pas d’hier, — eux se transforment suivant la maxime : « Aussi lentement que possible ! »

Il en conclut assez génialement : « Le penseur que préoccupe l’avenir de l’Europe doit, dans toutes ses spéculations sur cet avenir, compter avec les juifs et les Russes comme avec les facteurs les plus certains et les plus probables du jeu et du conflit des forces. »

