Nikolay Starikov et les complots anglo-saxons à travers le siècle

Dans son livre d’une Guerre européenne à l’autre, Nikolay Starikov souligne après d’autres les incroyables compétences britanniques en matière de contrôle des opinions, de manipulation des gouvernements et de créations de conflits plus ou moins mondiaux. Le rôle actuel de l’Angleterre en Syrie et contre la Russie, après celui joué contre l’Irak et la Libye (la France servant come toujours de troupier), démontre que la capacité de nuisance de cette redoutable couronne qui a contrôlé une centaine de pays à travers l’histoire, n’est pas terminée. Starikov est un bon disciple de mon très bon ami Guido Preparata et ne cesse de citer son livre impeccable Conjuring Hitler.

Le lien est facile à trouver pour télécharger gratuitement cet essai. Je me contenterai de vous rappeler les révélations qui m’ont le plus marqué. Je laisse de côté l’accusation de conspiration en rappelant que le système conspire tout le temps, et qu’il a le culot de traiter de conspirateurs ceux qui veulent en savoir un peu plus. Qui du reste est capable de citer un historien russe sur quelque sujet que ce soit, y compris sur ces guerres qui ont fait trente millions de morts russes ? La censure est absolue.

Starikov rappelle (La Rouche le faisait très bien déjà) les responsabilités de Lord Grey dans le déclenchement de la première guerre mondiale. Grey veut surtout un choc Allemagne-Russie pour empêcher une unification continentale. C’est l’éternelle stratégie britannique puis américaine : empêcher l’unification continentale et continuer de dominer le monde au nom de la farce occidentale et de la bonne vieille thalassocratie (lire ou relire McKinder et Mahan bien sûr, sans oublier Spykman)

Je commence par la triste première guerre mondiale en rappelant que l’Angleterre n’a cessé de poignarder dans le dos la Russie et qu’elle a lancé la Roumanie dans la guerre à cet effet. Un mauvais allié est pire qu’un bon ennemi parfois. Et l’Angleterre détruisit la Russie et l’empire ottoman en même temps.

Le Traité de Versailles fut fait pour gérer une autre guerre, on le sait. Bainville l’avait écrit (recensé par moi ici) et Thorstein Veblen dans son commentaire sur les Conséquences de la paix de Keynes : un régime réactionnaire en Allemagne pour un régime révolutionnaire en Russie : que demander de mieux ? Starikov ne reprend pas l’hypothèse (la vérité pour moi) de Guido selon laquelle la Russie soviétique fut un animal domestique wasp (pet Soviet sphinx, comme dit Guido).

Et Hitler ? Financé et armé par les anglo-saxons qui l’aident pour préparer une guerre contre la Russie. De Gaulle le dénonce à Hopkins. Son protecteur est britannique qui lui permet de faire tout ce qu’il veut pendant les années trente. Les démocraties ne sont ni lâches ni stupides : les démocraties occidentales sont mal intentionnées, c’est tout. Pour Starikov, on lui déclara la guerre quand il refusa de prendre la Ruthénie qui l’amenait à la frontière soviétique ! Quant à la défaite éclair de la France…

J’en reste là, et découvrez le reste…