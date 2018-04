Extrait des maîtres carrés : Horbiger et la charge de la brigade kascher

Résumé :

Horbiger est sacré tsar de la cinéphilie.

Nous sommes pourtant à la veille d’une grande bataille des mots, où Horbiger a le rôle principal, flanqué de son compère maréchal Grommelle et de l’ara Petacci. Les trois constituent une avant-garde initiatique et renversante nommée par la crique des propres aryens les trois lanciers du Beng- Heil. Les chevaliers du Beng-Heil attendent une charge tant redoutée, comme en Crimée et châtiment, celle de la brigade kascher, proche de celle menée de main de maître par Errol Flemme dans la grande tradition robin hollywoodienne. Horbiger lui se prend pour Gary Poker qui, on le sait, était l’idole du fou rire et l’acteur de Peter et personne. Il luttait contre Mohammed Khan et non contre Mohammed Kahn, comme voudrait un pointilleux Grommelle.

Mais le chevalier de Mandeville n’a pas tout compris. Car c’est à qui fera la meilleure réplique cinéphilique et non cynégétique. On aura ainsi droit à la prisonnière du dessert, aux contes de la rune vague après la pluie, au courroux aux abois et l’homme qui voulut être moi, dont ne veut pas entendre parler. On évoque aussi la naissance d’une notion et surtout le diabolique docteur m’accuse, dont on reparlera un jour.

Face à eux, donc, face aux trois lanciers du Beng-Heil, dans cette noble guerre hauturière et cinéphilique, on retrouve la brigade kascher de notre cher chinchilla ravi Jacob (à l’heure qu’il est Mandeville ne donnerait pas cher de sa fureur, pardon de sa fourrure), flanqué aussi de ses deux perroquets ashkénazis. Car ravi Jacob a secoué les chaînes de Jacob et de son combat avec la mésange. Horbiger est furieux qu’on lui ait retiré la jouissance plénière du chinchilla et il menace de plumer les psittacidés.

Soudain, à Tartessos, alors que se préparait la bataille de tartes à la crème, l’on entend ces deux voix aigrelettes et douçâtres tancer ainsi notre bon maître :

Ô mon messire Orbi, vous n’êtes guère gai !

A quatre pas d’ici, on vous le fait savoir !

Nous sommes de ta ruche, ô ma vilaine abeille…

Et si tu nous plumes toutes, on ne dira plus Heil !

Après cette entrée en matière non dénuée de quelque distinction ou même provocation, je dois dire, lecteur, l’empereur n’est pas resté de marbre de Carrare (c’est un cas rare, dirait Mandeville dans ses contes de penaud).

– Que signifie, perruche, cette contrefaçon ?

Auriez-vous, ma foi, perdu votre raison ?

Ne savez-vous, obscures, qu’on ne défie mon rang,

Car sinon très, très vite on vous plume à l’encan ?

– On ne veut pas déplaire à votre Majesté ;

Simplement signifier, et en toute équité

Que nous sommes ici pour vous conter fleurette,

Vous faire perdre l’ire, et caresser la Bête…

… Immonde, mes perruches : et quel est votre nom ?

Nous voudrions les taire ; car dire notre nom…

Je suis docteur Chedid ; et voici master Heil !

Ai-je si bien ouï : docteur Jekyll et mister Hyde ?

Horbiger se satisferait en effet d’un remake ainsi frais du roman de Stevenson. Mais les perruches insistent : ils sont fous ces oiseaux !

Je suis docteur Chedid : et voici Mister Heil !

Nous sommes perroquets, et des drôles d’oiseaux…

Avec nous tout le monde a ri à très grands seaux…

Avec nous tout le monde aura droit au chapitre,

Tout oiseau, toute bête contrefera le pitre,

Et nous ne cesserons, cire, d’égayer votre ruche

A coups de projections, nous les bonnes perruches !

Un couple ashkénazi, un peu invraisemblable,

Mais qui apprécie bien les plaisirs de la table !

Ces vrais Mars Brothers enchantent le premier empereur, qui se prend à rêver d’un remake de la belle et la bête immonde, mais il faudrait trouver la blonde, cousine du grand blond en avant, déjà recensé dans des Annales à laisser tacite tout historien. Or on sait qu’Orbi Pline mais ne rompt pas. Il remercie la charge verbale de ses plumitifs amis qui se retirent en bon désordre.

C’est très bien, volatile ; on se sent mieux céans

Depuis qu’ici entra ce beau couple d’aimants.

Car amants vous serez, foi de grand Horbiger,

Modèles d’amitié, et d’amour, et de guerre.

Qu’on laisse mes amis s’asseoir à mes côtés,

Siroter un espace, et méditer le thé.

C’est ainsi que ces lovebirds hitchcockiens, ces plumages d’amour, ces parangons d’humour, entrèrent dans la vie de notre premier empereur et que la charge de la brigade kascher vira à la réconciliation générale (de brigade).

A l’aide de Pérégrin, les lanciers et la brigade décrétèrent le classement suivant et dialectique des grands chefs d’œuvre du cinéma :

Le courroucé Potemkine.

Le triomphe de la mauvaise volonté.

Docteur Folhumour, ou comment j’ai appris à aimer la tombe.

L’humour aux trousses.

La poubelle et la bête, ou le prix sélectif.

Sept ans au toupet (à commenter plus explicitement)

Ivan le pénible.

Le pressé de Kafka.

La soif du mâle.

L’invasion du Nord vivant.

Docteur J’accuse.

Horbiger a commencé lui le tournage du Premier empereur. Sera-t-il seulement celui de la Chine ou de l’Allemagne ou simplement de l’Empire ? Quant à Ravi Jacob, il se dispute avec maréchal Grommelle pour savoir s’il fera un remake des parachutes ou des parapluies de Strasbourg !