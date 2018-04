Bilan de la dernière guéguerre mondiale : les meilleures petites phrases de la semaine

Général Delawarde

Les résultats de cette frappe sont tout simplement catastrophiques pour les trois agresseurs car cela signifie qu’avec intervention des S400 russes, aucun missile US-UK-FR, si intelligent et moderne soit-il, n’aurait atteint sa cible et que la plupart n’aurait même jamais atteint le territoire syrien.

Dimitri Orlov

Tous les plus grands et les plus anciens empires eurasiens sont revenus sur le devant de la scène, se parlent et coopèrent, tandis que le parvenu de l’autre côté de la planète n’est même plus invité.

Chris Hamilton

En Amérique, malgré le fait que la population totale a presque doublé depuis 1957, il est né 11% moins d’enfants en 2017 qu’en 1957… ou 2007.

Thierry Meyssan

Le bilan militaire du bombardement du 14 avril a de quoi surprendre : 103 missiles auraient été tirés par les Alliés. 71 auraient été détruits en vol par l’Armée arabe syrienne. Un laboratoire militaire désaffecté aurait été rasé et des bâtiments de de deux aérodromes touchés. Ce déluge de feu n’aurait fait que trois blessés et tué personne. Si Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May souhaitaient montrer leur force, ils ont surtout affiché leur impuissance.