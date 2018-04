Découvrez le sort cauchemardesque des galériens (ici présenté par Kipling et là montré dans Ben Hur)

— Quelle sorte de navire ?

— L’espèce qui marche au moyen de rames, et la mer jaillit par les trous des rames, et les hommes souquent assis dans l’eau jusqu’aux genoux. Et puis il y a un banc qui court entre les deux rangées de rames, et un surveillant un fouet à la main se promène d’un bout à l’autre du banc pour faire travailler les hommes.

— Comment savez-vous cela ?

— C’est dans le conte. Il y a une corde tendue à hauteur d’homme, amarrée au second pont, que le surveillant puisse saisir lorsque le bateau roule. Une fois, quand le surveillant manque la corde et tombe parmi les rameurs, rappelez-vous que le héros se met à rire et qu’il écope en conséquence. Il est enchaîné à son aviron comme de juste… le héros.

— Comment est-il enchaîné ?

— Au moyen d’une bande de fer autour de la taille, fixée au banc sur lequel il est assis, et d’une sorte de menotte au poignet gauche qui l’attache à l’aviron. Il est dans le premier pont, là où l’on envoie les plus mauvais sujets, et il ne vient de lumière que par les écoutilles et par les trous des avirons. Ne voyez-vous pas la lumière du soleil qui filtre entre le manche et le trou, et papillonne au gré des mouvements du navire ?

— Je vois, mais je ne puis imaginer comment vous l’imaginez vous-même.

— Comment se pourrait-il autrement ? Maintenant, écoutez-moi. Les longues rames, sur le pont supérieur, sont manœuvrées par quatre hommes à chaque banc, au deuxième pont par trois, et tout à fait au fond par deux. Rappelez-vous qu’il fait nuit noire dans le faux pont et que tous les hommes y deviennent fous.

Lorsqu’un homme meurt à son banc dans ce pont-là, on ne le jette pas par-dessus bord, mais on le dépèce dans ses chaînes et on le fait passer de force par le trou de la rame, en petits morceaux.

— Pourquoi ? demandai-je, abasourdi moins du renseignement que du ton d’autorité sur lequel il était lancé.

— Pour épargner la peine et faire peur aux autres. Il faut deux surveillants pour traîner un cadavre jusqu’au troisième pont, et si on laissait seuls les hommes qui sont aux rames dans les entreponts, ils s’arrêteraient naturellement de ramer et essaieraient d’arracher les bancs en se levant tous ensemble dans leurs chaînes.

Rudyard Kipling, La plus belle histoire du monde, ebooksgratuits.com