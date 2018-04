Queue pour l’ophtalmo (merci à Pierre) : les Français se mettent le doigt dans l’œil…

La France profonde, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, ici fait la queue chez l’ophtalmo, se fait plumer à la poste, paiera le triple pour voyager SNCF. Elle revotera Macron par trouille. Tiens, un peu d’Isaïe pour estampiller ces électeurs-consommateurs-patients aveugles :

Isaïe 29

9 Soyez étonnés et soyez stupéfaits ! Aveuglez-vous et soyez aveugles ! Ils sont enivrés, mais non de vin ; ils chancellent, mais non par la boisson forte.

10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts.

Isaïe 59

10 Nous tâtonnons après le mur comme des aveugles, et nous tâtonnons comme si nous n’avions pas d’yeux ; nous avons trébuché en plein midi, comme dans le crépuscule ; au milieu de ceux qui se portent bien nous sommes comme des morts.