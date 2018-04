Victor Hugo, Napoléon III et les cathos pro-Macron (en 1852…) ; c’est dans Napoléon le petit (ebooksgratuits.com)

M. Bonaparte a eu pour lui la tourbe des fonctionnaires, les

douze cent mille parasites du budget, et leurs tenants et

aboutissants ; les corrompus, les compromis, les habiles ; et à

leur suite, les crétins, masse notable.

Il a eu pour lui MM. les cardinaux, MM. les évêques,

MM. les chanoines, MM. les curés, MM. les vicaires,

L’ABSOLUTION. Ŕ LES 7,500,000 VOIX.

MM. les archidiacres, diacres et sous-diacres, MM. les

prébendiers, MM. les marguilliers, MM. les sacristains, MM. les

bedeaux, MM. les suisses de paroisse, et les hommes

« religieux », comme on dit. Oui, nous ne faisons nulle difficultéd’en convenir, M. Bonaparte a eu pour lui tous ces évêques qui

se signent en Veuillot et en Montalembert, et tous ces hommes

religieux, race précieuse, ancienne, mais fort accrue et recrutée

depuis les terreurs propriétaires de 1848, lesquels prient en ces

termes : Ô mon Dieu ! faites hausser les actions de Lyon ! Doux

seigneur Jésus, faites-moi gagner vingt-cinq pour cent sur mon

Naples-certificats-Rothschild ! Saints apôtres, vendez mes vins !

Bien-heureux martyrs, doublez mes loyers ! Sainte Marie, mère

de Dieu, vierge immaculée, étoile de la mer, jardin fermé,

hortus conclusus, daignez jeter un oeil favorable sur mon petit

commerce situé au coin de la rue Tirechappe et de la rue

Quincampoix ! Tour d’ivoire, faites que la boutique d’en face

aille mal !

Ont voté réellement et incontestablement pour

M. Bonaparte : première catégorie, le fonctionnaire ; deuxième

catégorie, le niais ; troisième catégorie, le voltairienpropriétaire-

industriel religieux.

Publicités