Veni vidi pas twitti : Orlov analyse l’écroulement impérial. C’est ici…

Au cours des 500 dernières années, les nations européennes – le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la France et, brièvement, l’Allemagne – ont pu piller une grande partie de la planète en projetant leur puissance navale à l’étranger. Comme une grande partie de la population mondiale vit le long des côtes, et que la plus grande partie de cette population vit de l’eau, les navires armés arrivés soudainement de nulle part ont pu mettre les populations locales à leur merci.

Les armadas pouvaient piller, imposer un tribut, punir les désobéissants, puis utiliser ce pillage et cet hommage pour construire plus de navires, élargissant la portée de leurs empires navals. Cela a permis à une petite région avec peu de ressources naturelles et peu d’avantages indigènes au-delà d’une extrême pauvreté et d’une multitude de maladies transmissibles de dominer le globe pendant un demi-millénaire.

L’héritier ultime de ce projet naval impérial est les États-Unis, qui, avec la nouvelle puissance aérienne, et sa flotte de porte-avions et son vaste réseau de bases militaires à travers la planète, sont supposés pouvoir imposer la Pax Americana sur l’ensemble de la planète. monde. Ou, plutôt, était capable de le faire – pendant la brève période entre l’effondrement de l’URSS et l’émergence de la Russie et de la Chine en tant que nouvelles puissances mondiales et leur développement de nouvelles technologies anti-navires et antiaériens. Mais maintenant ce projet impérial est à sa fin.

Avant l’effondrement soviétique, l’armée américaine n’osait pas menacer directement les pays auxquels l’URSS avait étendu sa protection. Néanmoins, en utilisant sa puissance navale pour dominer les voies maritimes qui transportaient du pétrole brut, et en exigeant que le pétrole soit échangé en dollars américains, il a pu vivre au-dessus de ses moyens en émettant des instruments de dette libellés en dollars et en forçant les pays du monde entier à investir dans eux. Il a importé tout ce qu’il voulait en utilisant de l’argent emprunté tout en exportant de l’inflation, expropriant l’épargne des gens à travers le monde. Dans le processus, les États-Unis ont accumulé des niveaux absolument stupéfiants de dette nationale – au-delà de tout ce qui a été vu auparavant en termes absolus ou relatifs. Lorsque cette bombe de dette explose finalement, elle va propager la dévastation économique bien au-delà des frontières américaines. Et ça va exploser,

La nouvelle technologie de missile a fait un empire naval à bas prix pour vaincre. Auparavant, pour mener une bataille navale, il fallait avoir des navires qui surpassaient ceux de l’ennemi dans leur vitesse et leur puissance d’artillerie. L’Armada espagnole a été coulé par l’armada britannique. Plus récemment, cela signifiait que seuls les pays dont la puissance industrielle correspondait à celle des États-Unis pourraient rêver de s’y opposer militairement. Mais cela a maintenant changé: les nouveaux missiles russes peuvent être lancés à des milliers de kilomètres, ne peuvent être arrêtés, et il suffit d’un seul pour couler un destroyer et seulement deux pour couler un porte-avions. L’armada américaine peut maintenant être coulée sans avoir d’armada propre. La taille relative des économies américaine et russe ou des budgets de la défense ne sont pas pertinentes:

Tout aussi important est le développement de nouvelles capacités de défense antiaérienne en Russie: les systèmes S-300 et S-400, qui peuvent essentiellement protéger l’espace aérien d’un pays. Partout où ces systèmes sont déployés, comme en Syrie, les forces américaines sont maintenant contraintes de rester hors de leur portée. Sa supériorité navale et aérienne s’évaporant rapidement, tout ce à quoi les États-Unis peuvent recourir militairement est l’utilisation de grandes forces expéditionnaires – une option politiquement désagréable qui s’est révélée inefficace en Irak et en Afghanistan. Il y a aussi l’option nucléaire, et bien que son arsenal nucléaire ne soit pas susceptible d’être neutralisé de sitôt, les armes nucléaires ne sont utiles qu’en tant que moyens de dissuasion. Leur valeur particulière est d’empêcher les guerres d’escalader au-delà d’un certain point, mais ce point ne se limite pas à l’élimination de leur domination navale et aérienne mondiale. Les armes nucléaires sont bien pires qu’inutiles pour augmenter son comportement agressif contre un adversaire armé nucléaire; invariablement, ce serait un mouvement suicidaire. Ce que les États-Unis sont maintenant confrontés est essentiellement un problème financier de dette irrécouvrable et une pompe de richesse défaillante, et il devrait être un point étonnamment évident que déclencher des explosions nucléaires partout dans le monde ne résoudrait pas les problèmes d’un empire qui est cassé.

Les événements qui signalent de vastes changements d’époque dans le monde semblent souvent mineurs lorsqu’ils sont considérés isolément. La traversée du Rubicon par Jules César n’était qu’une traversée de la rivière; Les troupes soviétiques et américaines se rencontrant et fraternisant à l’Elbe étaient, relativement parlant, un événement mineur, loin de l’échelle du siège de Leningrad, de la bataille de Stalingrad ou de la chute de Berlin. Pourtant, ils ont signalé un changement tectonique dans le paysage historique. Et peut-être que nous venons d’assister à quelque chose de similaire avec la récente et minuscule bataille d’East Gouta en Syrie, où les Etats-Unis ont utilisé un simulacre d’armes chimiques comme prétexte pour lancer une attaque aussi imaginative sur certains aérodromes et bâtiments en Syrie. L’establishment de la politique étrangère des États-Unis a voulu montrer qu’il est toujours important et a un rôle à jouer,

Bien sûr, tout cela est une terrible nouvelle pour l’armée américaine et les institutions de politique étrangère, ainsi que pour les nombreux membres du Congrès américain dans les districts où les entrepreneurs militaires opèrent ou les bases militaires sont situées. De toute évidence, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour les entrepreneurs de la défense, pour le personnel des bases militaires et pour beaucoup d’autres. C’est aussi une mauvaise nouvelle sur le plan économique, puisque les dépenses de défense sont à peu près le seul moyen efficace de relance économique dont le gouvernement américain est politiquement capable. Si vous vous en souvenez, les «emplois à la pelle» d’Obama n’ont rien fait pour prévenir la chute spectaculaire du taux d’activité, qui est un euphémisme pour l’inverse du taux de chômage réel. Il y a aussi le merveilleux plan de dépenser beaucoup d’argent chez SpaceX d’Elon Musk (tout en continuant d’acheter des moteurs de fusée d’importance vitale aux Russes qui discutent actuellement de bloquer leur exportation vers les États-Unis en représailles des sanctions américaines). En bref, enlever le stimulus de la défense, et l’économie américaine fera un bruit fort suivi d’un bruit de sifflement diminuant graduellement.

Inutile de dire que tous ceux qui sont impliqués feront de leur mieux pour nier ou cacher le plus longtemps possible que la politique étrangère américaine et les établissements de défense ont été neutralisés. Ma prédiction est que l’empire naval et aérien de l’Amérique n’échouera pas parce qu’il sera vaincu militairement, ni ne sera démantelé une fois que les nouvelles disparaissent en ce sens qu’elles sont inutiles; au lieu de cela, il sera forcé de réduire ses opérations en raison du manque de fonds. Il y a peut-être encore quelques grosses frictions avant d’abandonner, mais surtout ce que nous entendrons c’est beaucoup de gémissements. C’est ainsi que l’URSS est allée; c’est comme ça que vont les USA