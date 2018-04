Victor Hugo et le déshonneur de nos armées

Macron veut s’allier comme Sarkozy et Hollande aux militaires et aux bourgeois catholiques, façon Figaro et BVoltaire.fr. Car on a de qui tenir en France.

On s’est fait triquer dix fois par les Allemands sur tous les champs de bataille depuis deux siècles, mais a encore des cons à droite – on en aura toujours – qui font l’éloge lyrique de l’armée française, et de ses hauts faits d’armes ici et là, en Libye, au Mali, en Syrie surtout – en attendant la Russie qu’on devrait rompre en trois heures.

Un peu de Victor Hugo alors :

« Il y a donc eu en France, il faut en venir à parler froidement de ces choses, en France, dans ce pays de l’épée, dans ce pays des chevaliers, dans ce pays de Hoche, de Drouot et de Bayard, il y a eu un jour où un homme, entouré de cinq ou six grecs politiques, experts en guet-apens et maquignons de coups d’État, accoudé dans un cabinet doré, les pieds sur les chenets, le cigare à la bouche, a tarifé l’honneur militaire, l’a pesé dans un trébuchet comme denrée, comme chose vendable et achetable, a estimé le général un million et le soldat un louis, et a dit de la conscience de l’armée française : cela vaut tant. »

Un peu de Karl Marx :

« L’armée elle-même n’est plus la fleur de la jeunesse paysanne, c’est la fleur de marais du sous-prolétariat rural. Elle se compose en grande partie de remplaçants, de succédanés, de même que le second Bonaparte n’est que le remplaçant, le succédané de Napoléon. Ses exploits consistent maintenant en chasses à courre et en battues contre les paysans, en un service de gendarmerie, et lorsque les contradictions internes de son système pousseront le chef de la société du 10 Décembre hors des frontières françaises, elle récoltera, après quelques actes de banditisme colonial, non des lauriers, mais des coups. »

Les coups ce sont ceux de 1870. On en reprendra d’autres. On y a pris goût aux coups.

Pour finir citons Flaubert :

« 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple.

Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. »

1851 c’est peut-être la fin de la France, de la France morale en tout cas. Tocqueville en mourut d’ailleurs, de Napoléon III. Mais les Français en redemandèrent en 1870 comme on redemandera du Macron.