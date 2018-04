Boris le clown : la folie médiatique et diplomatique britannique remarquée (et pas même dénoncée) ici

Philippe Grasset a remarqué que la presse-système fait la loi et cloue le bec aux amiraux comme Lord West.

« Le rôle des médias occidentaux en tant que censeurs et diffuseurs des mensonges du gouvernement a été démontré dans une interview de Sky News, en Grande-Bretagne, avec l’ancien major général britannique Jonathan Shaw, le 13 avril, à la veille du bombardement. Lorsque Shaw a détourné une question afin de mettre en doute la motivation qu’aurait pu avoir le gouvernement d’Assad à mener une attaque chimique, étant donné que ses forces étaient sur le point de vaincre les “rebelles” soutenus par les États-Unis à Douma et qu’une attaque au gaz risquait fort de déclencher une intervention occidentale, l’animatrice Samantha Washington l’a coupé brusquement en milieu de phrase et a mis un terme à l’interview. »

Will Morrow, WSWS.org