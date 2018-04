L’Église s’éloigne de la Vérité et, dans une tentative d’apparaître ouverte au monde, finit par se condamner à l’insignifiance… Qu’est-ce qui tient le plus à cœur à ce qu’on appelle « l’Église de François »? Le salut de l’âme ou le bien-être psycho-physique et émotionnel des personnes?

Une belle interview du journaliste religieux (Rai) Aldo Valli, traduite par notre amie Béatrice sur benoit-et-moi.fr

Extraits :

Peu à peu, cependant, je n’ai pu m’empêcher de remarquer, avec une consternation et une douleur croissantes, un déséquilibre dans la prédication de Bergoglio: je veux parler de l’idée de miséricorde détachée de celle de conversion et de repentir, comme si l’on pouvait imaginer un droit de la créature à être pardonnée et un devoir de Dieu à pardonner. François ne parle pas du jugement divin et ne manque pas une occasion de dévaluer la loi divine, comme si elle n’était qu’une préoccupation de pharisiens. Après Amoris laetitia, mes perplexités sont devenus encore plus claires et je n’ai plus pu me taire. Ainsi est né un premier livre, « 266 », dans lequel je prends en considération beaucoup d’aspects problématiques de la prédication de François (par exemple sa vision de l’Islam et son idée d’accueillir les migrants) et finalement, il y a eu « Come la Chiesa fini ».

– « Come la Chiesa fini » est au contraire un roman. Comment décrivez-vous cette fin?

– C’est une histoire qui se déroule dans un futur imaginaire, dans lequel, progressivement, sous la direction de tous les papes sud-américains et tous nommés François, l’Église s’éloigne de la Vérité et, dans une tentative d’apparaître de plus en plus ouverte au monde et amie de tous, finit par se condamner à l’insignifiance. Et à ce stade, les Maîtres du monde auront beau jeu de la liquider définitivement. C’est une histoire dans laquelle j’utilise beaucoup le sarcasme et le paradoxe. Les lecteurs me disent qu’on rit beaucoup. Mais, hélas, c’est un rire pour ne pas pleurer. C’est en fait une tragédie.

– Qu’est-ce qui vous a inspiré cette histoire?

– Ce sont justement mes doutes, mes perplexités, mais aussi la tristesse de voir le depositum fidei de plus en plus mis en danger et dévalorisé au nom d’un appel générique à la miséricorde et au dialogue. C’est la tristesse du fils qui note chez son père, un abandon inquiétant des brebis, qui voit avec consternation qu’il ne peut plus compter sur le berger. D’un croyant qui voit le relativisme se répandre y compris à l’intérieur de l’Église elle-même. De plus, dans le livre, je n’épargne pas les estocades à la théologie moderniste et à son langage, qui a beaucoup de succès dans le monde et dans les médias, mais derrière lequel il y a le vide ou, pire, l’hérésie.

– Revenons à « 266 », qui est en revanche un essai et est considéré comme l’un des résumés les plus exhaustifs sur le pontificat de François. Qu’y trouve le lecteur?

– Je traite du pontificat de François et je pose beaucoup de questions. Une, surtout: François est-il le pape de la miséricorde ou du relativisme? Je laisse au lecteur le soin de tirer une conclusion, mais je ne cache certainement pas mes perplexités. Avec le livre, je peux dire que j’ai anticipé les dubia des quatre cardinaux sur Amoris laetitia. Mes questions sont radicales: qu’est-ce qui tient le plus à coeur à ce qu’on appelle « l’Église de François »? Le salut de l’âme ou le bien-être psycho-physique et émotionnel des personnes? Ensuite, j’aborde des questions plus spécifiques, à commencer par l’absence de dénonciation des racines religieuses de l’extrémisme islamiste, jusqu’à la realpolitik poursuivie dans le domaine diplomatique, comme nous le voyons dans le cas de la Chine, où il semble que le Saint-Siège, pour parvenir à un accord, est prêt à accepter des compromis qui équivalent à une trahison de la libertas Ecclesiae…