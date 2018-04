Les catholiques traditionnels et le tropisme orthodoxe : vers une union sacrée ?

Les croyants orthodoxes russes pourraient être surpris d’apprendre qu’un catholique romain traditionnel aux Etats-Unis trouve la plupart de ce qui est édité sur ce site Web spirituellement exaltant et historiquement fascinant.

Une conférence catholique [i] prévue à Moscou, en Russie les 4-5 Novembre, 2017, expliquera la perspective catholique traditionnelle sur pourquoi le monde a désespérément besoin de la Russie aujourd’hui: le ciel a choisi la Russie pour transformer le monde à la foi chrétienne.

Les conférenciers de la conférence comprendront deux éminentes Russes: Elena Chudinova, auteure du roman à succès Future-fiction The Mosque of Notre Dame; et Stanislav Protosenko, ancien professeur de sciences politiques et d’histoire à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Le Centre Fatima [ii] est une organisation catholique traditionnelle qui sponsorise la conférence. Beaucoup de catholiques traditionnels croient que les apparitions de 1917 de Notre-Dame de Fatima prédit (à la lumière de l’histoire contemporaine) que la Russie est la nation choisie par Dieu pour reconvertir (re-christianiser) l’Occident autrefois chrétien, maintenant essentiellement païen.

En 1929, Notre-Dame de Fatima est réapparue à Sœur Lucie, la seule enfant survivante de Fatima, qui était alors une religieuse adulte – et a demandé au Pape, en même temps que tous les évêques catholiques du monde, de consacrer publiquement la Russie à son coeur immaculé.

Au 20ème siècle, les catholiques ont supposé que cette consécration était nécessaire afin de libérer la Russie de la sombre nuit du communisme athée. Mais la consécration n’a jamais été faite de la manière spécifique demandée.

Maintenant, il est clair que la consécration est nécessaire précisément parce que la Sainte Mère Russie est nommée par le ciel pour apporter une nouvelle période de paix au monde. Au XXIe siècle, la Russie est en train de devenir l’État chrétien le plus puissant du monde, même si les nations autrefois chrétiennes de l’Occident sombrent dans la décadence et le paganisme. Nous, catholiques traditionnels, croyons que Dieu veut que la Russie soit consacrée, ce qui signifie qu’elle doit être mise de côté pour un but sacré.

Le message entier de Fatima est expliqué dans Russian Sunrise[iii] , mon roman de 2011 expliquant les promesses de Notre-Dame de Fatima en 1917: la Russie est choisie par le ciel pour devenir un puissant état confessionnel chrétien, embrassant les principes sociaux et économiques chrétiens, rétablissant sa monarchie chrétienne et apportant la paix au monde ré-évangéliser l’Occident autrefois chrétien et maintenant païen.

Pourquoi l’Occident se transfère-t-il rapidement au paganisme? Comme va l’Église catholique, la civilisation occidentale va de même. Depuis les années 1960, l’Église catholique romaine semble avoir connu une grande apostasie commençant aux plus hauts échelons de sa hiérarchie. Les documents délibérément ambigus du concile spirituellement détourné connu sous le nom de Vatican II n’étaient pas la cause, mais plutôt un symptôme de l’infiltration graduelle de l’Église par le modernisme – surnommé «la synthèse de toutes les hérésies» par le Pape Pie X à Pascendi Dominici Gregis (1907).

Les catholiques traditionnels sont ceux qui croient que la vraie doctrine consiste dans ce que l’Église a enseigné, toujours et partout, depuis le temps des apôtres. Les Papes, en tant que successeurs de Pierre, n’ont aucun pouvoir pour modifier ou ajouter au dépôt de la Foi, qui a été livré à l’Église au moment de la mort du dernier Apôtre.

Les catholiques traditionnels soutiennent que seules deux Églises ont une succession apostolique ininterrompue et donc des sacrements valables: les Églises catholiques en union avec Rome et les Églises orthodoxes. Les catholiques traditionnels grincent des dents du pape François, qui dit et fait régulièrement des choses qui ne peuvent apparemment pas être réconciliées avec les doctrines intemporelles de l’Église. Certains se demandent s’il est, en fait, un hérétique.

Nous regardons la résurgence de l’Église orthodoxe russe avec espoir et joie, en nous demandant si Dieu a utilisé le «schisme» millénaire comme moyen de préserver la vraie foi et la pratique chrétienne en Orient – en ce moment même où l’Occident abandonne ses racines chrétiennes et descend dans le paganisme et le chaos.

Les catholiques traditionnels rejettent la pensée et la pratique modernistes et insistent pour suivre personnellement les enseignements intemporels de l’Église. Ils assistent à la messe latine traditionnelle, normalisée par le pape Pie V en 1570, avec des ajustements mineurs jusqu’en 1962. Ils tentent de suivre personnellement le strict code moral chrétien qui n’a jamais été remis en question avant l’ère moderne. Tout comme ils s’efforcent de préserver la tradition catholique intemporelle dans la croyance et la pratique, ils considèrent la résurgence du christianisme orthodoxe en Russie comme une cause de grande espérance.

Bruce Walters MD et son épouse sont des catholiques traditionnels aux États-Unis, un médecin à la retraite et les parents adoptifs d’un fils né en Russie. Ils ont appris à aimer profondément la Russie et prient chaque jour pour que sa glorieuse destinée chrétienne se déroule rapidement.

[i] Les détails de la conférence de Moscou peuvent être trouvés sur ce lien: http://fatima.org/conference/2017/russia/russia.asp

[ii] À ce lien peuvent être trouvés des livres qui expliquent toute la question de Fatima, l’objet de la prochaine conférence de Moscou: http://www.fatima.org/resources/books.asp

[iii] Russian Sunrise peut être commandé (ou lu en ligne gratuitement) sur www.russiansunrise.com