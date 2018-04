Déception et défaite russe ? Le point de vue de Shamir

Il a l’habitude de taper sur l’idole Poutine, mais cette fois, vraiment, notre ami n’y va pas avec le dos de la cuiller !

« Le général Leonid Ivashov, observateur militaire russe, a dit que la frappe avait anéanti la tentative de prévention russe, mis en lumière les fanfaronnades de Poutine sur ses puissantes armes nouvelles, et, pire que tout, l’ont montré indécis et incapable de répondre à une attaque. Nous avons tourné casaque la queue entre les jambes, comme des chiens qu’on a punis, a-t-il poursuivi. Les avancées victorieuses de la Russie en Syrie ont été rayées d’un trait par cette inaction honteuse.

Le pire, c’est que la frappe de Trump a détruit ce qui restait de la structure des lois internationales, le système bâti par Roosevelt, Churchill et Staline. Ces trois géants avaient créé l’ONU et son Conseil de sécurité afin d’empêcher toute éventualité de ce genre en interdisant toute agression, et la frappe a été sans l’ombre d’un doute un acte d’agression contre un Etat souverain malgré l’objection de l’un des membres du Conseil de sécurité, la Russie. Maintenant, les portes de l’enfer sont grandes ouvertes, le droit international est en ruines, et c’est arrivé parce que Poutine a été d’accord pour aménager les modalités de la frappe voulue par Trump, a dit Ivashov.

Les medias russes ont beau parler d’une grande victoire russe, dans la mesure où pas un soldat russe ni syrien n’a été tué, bien des Russes souscrivent au triste constat d’Ivashov. Toute la question est de savoir si l’aversion russe pour la bataille va encourager les Américains à entreprendre d’autres frappes, ou si Trump va imposer son règne dans son camp, qui lui est adverse.

Poutine a fait une énorme bourde en donnant à Israël carte blanche pour bombarder la Syrie chaque fois que l’envie lui en prend. Les frappes israéliennes (et il y en a eu plus d’une centaine l’année dernière) ont mis en place le climat de permissivité qui a permis à Trump de marcher dans les traces d’Israël. Si l’Israël bombarde la Syrie, et que les Russes ne réagissent pas, pourquoi pas Trump ?

Tous les autres missiles étaient périmés et en fin de carrière ; il fallait en faire usage d’une façon ou d’une autre, c’est tout. Quelques-uns ont pu être abattus par le feu syrien, d’autres ont touché terre sans infliger de gros dommages. La défense aérienne syrienne n’est pas capable de chasser du ciel des missiles de croisière modernes ; les appels des Syriens à leur fournir des systèmes SAM modernes ont été rejetés à la demande d’Israël. Netanyahou est arrivé à Moscou en disant que des S 300 entre les mains des Syriens feraient de tout Israël une zone de non survol ; Poutine a acquiescé, et les Syriens se sont donc vus refuser de modernes SAM. Espérons que maintenant ces systèmes modernes vont se frayer un chemin dans l’armée syrienne.