Omnia ferre si potes… : Un peu Juvénal…

Ille sapit, qui te sic utitur. Omnia ferre

Si potes, et debes…

Il sait bien ce qu’il fait en te traitant ainsi. Puisque tu encaisses tout, tu ne l’as pas volé.

On meurt d’insomnie, ici ; on est malade de mauvaises digestions qui entretiennent des fermentations dans l’estomac. Où louer un appartement où l’on puisse fermer l’œil ? Il faut une fortune pour dormir dans notre ville. Voilà ce qui nous tue. Le passage embarrassé des voitures dans les rues étroites, le désordre bruyant du troupeau qui n’avance pas, ôteraient le sommeil à Drusus lui-même ou à des veaux marins.

Plurimus hic æger moritur vigilando; sed ilium

Languorem peperit cibus imperfectus et hærens

Ardenti stomacho : nam quæ meritoria somnum

Admittunt? magnis opibus dormitur in Urbe.

Inde caput morbi : rhedarum transitus arcto

Vicorum in flexu, et stantis convicia mandræ

Eripient somnum Druso vitulisque marinis.