Pourquoi la France est devenue une colo américaine (Philippe Grasset)

Les special relationships ont toujours exercé une fascination profonde, au moins sur une partie de la diplomatie française (et des élites correspondantes), jusques et y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. On y trouve pêle-mêle des pétainistes comme René de Chambrun, gendre de Laval mais aussi descendant de La Fayette et lointainement lié au président Théodore Roosevelt par sa mère (américaine), aussi bien que des antivichystes d’intensité moyenne, mais surtout violemment antigaulistes comme le diplomate Alexis Léger, Saint-John Perse pour la poésie. A cette vieille garde s’est agglomérée une foule considérable de proaméricanistes formés durant la Guerre froide et jusqu’à nos jours, par les différents réseaux US qui pullulent en France, anticommunistes et antigaullistes sans autre perspective, idéologues libéraux tentés par le néoconservatisme, mais tous gardant néanmoins l’atavisme français d’une certaine méfiance vis-à-vis des Britanniques à cause de leur isolationnisme anti-européen, renforcée de la jalousie du rôle qu’ils (les Britanniques) jouaient auprès des USA. Tout cela s’appuie sur une transversale qui va de Jean Monnet à Jacques Attali et leur globalisme anti-souverainiste pour accoucher des mêmes créatures, dont la génération Sarko-Hollande-Macron est la parfaite illustration.

Nul parmi ces nombreuses intelligences françaises mais proméricanistes ne s’est avisé que les special relationships ont toujours été un jeu de dupes manipulé par la nature même de leur mépris de la souveraineté par la communauté américaniste de Washington, et dissimulé par l’arrogance suprémaciste stupide que l’intelligence britannique a su manéger tout au long de son histoire. On pourra, on devra répéter ici ce que sont véritablement les special relationships selon l’historien britannique John Charmley. (reprise du texte de PhG du 18 avril 2018) :

« Derrière la politique américaine de Churchill, on trouve la proposition que le crédit moral de l’action du Royaume-Uni en 1940-41 pouvait être converti en influence sur la politique américaine. Comme nombre d’américanophiles, Churchill imaginait que l’Amérique survenant sur la scène mondiale aurait besoin d’un guide sage et avisé, et il se voyait fort bien lui-même, avec le Royaume-Uni, dans ce rôle. Cela paraît aujourd’hui une curieuse fantaisie mais c’est bien le principe qui guida la diplomatie britannique à l’égard de l’Amérique pendant la période que nous étudions dans ces pages. En tentant d’exposer “l’essence d’une politique américaine” en 1944, un diplomate définit parfaitement cette attitude [dans une note interne du Foreign Office]. La politique traditionnelle du Royaume-Uni de chercher à empêcher qu’une puissance exerçât une position dominante était écartée : “Notre but ne doit pas être de chercher à équilibrer notre puissance contre celle des États-Unis, mais d’utiliser la puissance américaine pour des objectifs que nous considérons comme bénéfiques”. La politique britannique devrait être désormais considérée comme un moyen d’“orienter cette énorme péniche maladroite[les USA] vers le port qui convient”. L’idée d’utiliser “la puissance américaine pour protéger le Commonwealth et l’Empire” avait beaucoup de charme en soi, en fonction de ce que l’on sait des attitudes de Roosevelt concernant l’Europe. Elle était également un parfait exemple de la façon dont les Britanniques parvenaient à se tromper eux-mêmes à propos de l’Amérique. On la retrouve avec la fameuse remarque de MacMillan, en 1943, selon laquelle les Britanniques devraient se considérer eux-mêmes comme “les Grecs de ce nouvel Empire romain”. L’image de la subtile intelligence des Britanniques guidant l’Amérique avec sa formidable musculature et son cerveau de gringalet était flatteuse pour l’élite dirigeante britannique ; après l’horrible gâchis qu’elle avait réalisé à tenter de préserver son propre imperium, elle avait l’arrogance de croire qu’elle pourrait s’occuper de celui de l’Amérique. Même un Béotien aurait pu se rappeler que, dans l’empire romain, les Grecs étaient des esclaves… »

Et Philippe de bellement rappeler qui est ce Trump…

Le président Trump est un homme qui promet énormément et ne tient guère, parce qu’il a la mémoire extrêmement courte sinon l’esprit ailleurs. Il ne connaît pas la différence entre le mensonge et ce qui n’est pas mentir. Il adore les coups, les contrepieds, les formules twitteuses, les menaces sans lendemain et les alliances sans raison d’être, et il est ligoté de diverses façons par tant de factions du DeepState qu’il en est moins le prisonnier qu’une espèce de “fou-du-roi” tendant à accentuer encore plus ses traits de caractères les plus étranges pour pouvoir exister.

Philippe termine par Talleyrand :

Lors de la rencontre des “deux Empereurs” de 1807 pour le pseudo-“partage du monde” auquel Alexandre Ier et Napoléon faisaient semblant de procéder, à Erfurt où il commit sa fameuse “trahison” dont il y a tant à dire, Talleyrand, encore lui, disait à propos de la multitudes de princes allemands qui s’agitaient autour de Napoléon pour obtenir quelques miettes: « Les petits princes ne savent que se jeter à terre, et ils y restent jusqu’à ce que la fortune vienne les relever. Je n’ai pas vu, à Erfurt, une seule main passer noblement sur la crinière du lion. »