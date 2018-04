Route de la soie (ou du soi) : le moteur allemand va-t-il se tourner vers l’Est ? Tribune de Jim Jones

Route de la Soie vers l’Allemagne: nouveau pacte Molotov-Ribbentrop-Mao

Par Jim Jones

Il y a eu un changement de la garde dans l’hégémonie mondiale qui a été en cours pour la dernière décennie; il a été clandestin comme il convient au scénario, moins il est exposé avant que le piège soit jailli. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter dans le temps et suivre les pistes données par les différents acteurs.

Les joueurs dans ce jeu d’échecs de surenchère mondiale sont; Allemagne, Russie et Chine. Il serait facile de dire que trois compagnons de lit plus improbables seraient plus difficiles à trouver; au premier coup d’œil superficiel, cela pourrait bien être ainsi. L’Allemagne et la Russie n’ont guère eu les meilleures relations au cours des 200 dernières années et la Chine pourrait bien être perçue comme une menace majeure pour la Russie en Extrême-Orient. Mais si nous examinons les avantages stratégiques d’une telle alliance, nous voyons des avantages majeurs pour les parties.

L’Allemagne a été le moteur de l’Europe; il a subi le poids des dépenses de l’UE et récolté peu de bénéfices – sauf des problèmes massifs avec les terroristes arabes. L’UE a utilisé l’Allemagne comme une vache à lait et s’est appuyée sur l’influence politique de l’Allemagne pour donner à l’UE sa place sur la scène internationale. L’Allemagne a une armée très délabrée – quelque 180 000 hommes de l’armée permanente avec environ 145 000 réservistes; une véritable ombre de l’armée aurait-il eu jusqu’à il y a 15 ans. L’Allemagne n’aurait aucune chance d’arrêter la Russie dans un conflit armé [sans doute avec le soutien de l’OTAN] et, logiquement, elle ne voit aucun avantage à essayer de se réarmer pour rattraper la Russie; ça n’arrivera pas! [Rappelez-vous le dicton – « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les »]. Trump a signalé que l’OTAN a maintenant besoin de prendre plus de responsabilités pour ses propres affaires et l’Amérique va s’occuper d’elle-même d’abord [ce qui n’est pas différent de ce qu’ils ont toujours fait, sauf maintenant ils le disent ouvertement]. Des commentaires comme ça ont fait frissonner l’Europe. La réalité froide de Realpolitik a frappé la maison. À cet égard, ne pensez pas que l’Allemagne est seule à regarder par-dessus son épaule; plusieurs autres pays de l’UE / OTAN réévaluent sérieusement leurs allégeances. Les Polonais et les sprats des pays baltes vocifèrent dans leur condamnation de l’ours, mais expriment de telles remarques par ignorance et par extrême myopie. Leur rhétorique anti-russe est utilisée pour se balancer les uns les autres pendant qu’ils se relaient pour piquer l’ours avec un bâton. Je pense que l’Allemagne est seule à regarder par-dessus son épaule; plusieurs autres pays de l’UE / OTAN réévaluent sérieusement leurs allégeances. Les Polonais et les sprats des pays baltes vocifèrent dans leur condamnation de l’ours, mais expriment de telles remarques par ignorance et par extrême myopie. Leur rhétorique anti-russe est utilisée pour se balancer les uns les autres pendant qu’ils se relaient pour piquer l’ours avec un bâton. Je pense que l’Allemagne est seule à regarder par-dessus son épaule; plusieurs autres pays de l’UE / OTAN réévaluent sérieusement leurs allégeances. Les Polonais et les sprats des pays baltes vocifèrent dans leur condamnation de l’ours, mais expriment de telles remarques par ignorance et par extrême myopie. Leur rhétorique anti-russe est utilisée pour se balancer les uns les autres pendant qu’ils se relaient pour piquer l’ours avec un bâton.

L’Allemagne, d’un autre côté, a adopté une vision très pragmatique de la domination mondiale changeante. Probablement il y a une quinzaine d’années, ils ont réalisé que leur potentiel de marché se situait à l’Est et que les États-Unis les contrecarreraient en Europe avec la nature agressive et anticoncurrentielle de la politique américaine fusionnée au commerce. [Le récent « accord de libre-échange » était une nouvelle tentative des États-Unis d’étouffer les marchés européens]. La Russie était [est] un marché vierge et avec les connexions dans la CEI, ce qui en fait un compagnon de lit extrêmement attrayant pour l’industrie allemande. L’industrie allemande a commencé l’empiètement de l’Est. Des coentreprises ont été conclues, les Allemands ont investi en Russie et la Russie a réciproque en nature et en esprit. Il serait juste de dire que le tsar Poutine a un « faible » L’Allemagne a passé une bonne partie de son temps en Allemagne de l’Est et parle couramment l’allemand. Poutine est un pragmatiste et voit les avantages de la coopération avec l’Allemagne. La Russie possède une énorme réserve de ressources naturelles et de main-d’œuvre, ce dont l’industrie allemande a besoin pour sa croissance industrielle. [Plus loin est un énorme marché en développement].

D’un autre côté, la Chine, bien qu’elle dispose d’un énorme marché potentiel, a également besoin d’une industrie de haute technologie pour son énorme base industrielle. Déjà, il y a une fertilisation croisée entre l’industrie de haute technologie en Allemagne et en Chine; il y a le développement de turbines à réaction à la fine pointe de la technologie entre les deux pays et d’autres projets de teinte similaire. L’Occident a ce dont la Chine a besoin pour se développer; technologie et ressources. Le gazoduc Russie / Chine est le premier grand projet dont je prédis qu’il y en aura beaucoup d’autres qui relieront la Russie à l’Est. Je peux envisager que les trois pays se regroupent pour développer une nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse entre Vladivostok et Berlin / Hambourg. Un tel concept a été l’objectif de la Chine pendant de nombreuses années – cette seule ceinture / route à sens unique en soie.

La taille du nouveau marché va attirer un aimant, attirant les autres. Je peux voir que la Turquie, l’Iran / Irak / Pakistan / Afghanistan [une fois que les Etats-Unis sont hors d’eux], les Etats du Caucase, la Hongrie, la République Tchèque seront tous impliqués. L’Ukraine va enfin se débarrasser du joug américain et des vestiges de la Révolution des couleurs et se joindre au mouvement pour contourner les Polonais. La taille du marché et les possibilités pourraient bien être trop pour l’Inde à ignorer et voir une poire plutôt qu’un citron, décider qu’il est préférable de rejoindre le club. Cette association des marchés rend le TTPA plutôt endémique.

La domination du monde anglo-saxon sera brisée, ils seront laissés à eux-mêmes et à leurs états vassaux pour réfléchir à la fin d’un empire. Etats vassaux et Etats marginaux, Suède, Danemark, Finlande, Belgique, Hollande [La France – ou les grenouilles redeviendront-elles gaéliques?], La Grèce, l’Italie et l’Espagne devront tester leur loyauté.

La Turquie, ce joyau stratégique de l’OTAN a de sérieux problèmes avec les Etats-Unis – Erdogan a qualifié les Etats-Unis de menace majeure pour la Turquie [22 avril 2018] en affirmant que les Etats-Unis soutiennent les terroristes à la frontière turque; ne vendra pas aux armes de la Turquie mais donne librement aux terroristes des armes – 5 000 camions américains avec des armes ont passé récemment la frontière nord irakienne. Voyez comment la Turquie se positionne pour quitter l’OTAN; actuellement, ils appellent à la paix avec la Grèce – sécuriser cette menace; ils achètent le système russe S 400 de sorte qu’ils puissent avoir une AD efficace contre l’OTAN – sinon l’OTAN bloquerait toute AD que la Turquie avait comme elle est opérée par l’OTAN et les États-Unis. Yanks sont expulsés de la base aérienne de l’OTAN en Turquie. Le « ventre mou » de l’Europe [et la menace à la Route de la Soie] s’effrite.

Bien sûr, pour que tout cela arrive, le dollar américain doit être cassé; c’est le dollar qui rend l’armée américaine si forte. Nous voyons le processus de dé-dollarisation du monde déjà en cours. Les tentatives précédentes ont été impitoyablement écrasées par les marionnettes américaines et de l’OTAN, à la suite de la chute de l’Irak et de la Libye. Mais le soutien et l’intervention de la Russie en Syrie s’est révélé être un facteur de rupture. La Chine s’est jointe à une attaque asymétrique contre le dollar et les petits pays comme le Venezuela sont maintenant encouragés à dénoncer le dollar pour le commerce. Plusieurs pays utilisent maintenant les devises nationales dans les échanges commerciaux. SWIFT a déclaré qu’elle ne couperait pas la Russie sans tenir compte de la pression des Etats-Unis. [Par ailleurs, le tsar Poutine a déclaré que si la Russie était coupée de SWIFT, cela signifierait la guerre]. La pourriture a commencé.

OK, je me rends compte que certains d’entre vous penseront sans doute que j’ai peut-être eu un peu trop de la foutue backy – mais je vous assure que je ne l’ai pas touché et que je suis plutôt sain et équilibré. Laissez-moi vous raconter une histoire récente qui, je crois, étaye mon hypothèse.

L’Allemagne a d’énormes quantités de DMD encore en circulation; d’énormes quantités. La nostalgie est mise en avant comme raison de les retenir, mais pourquoi dépenseraient-ils de grosses sommes d’euros juste pour s’accrocher et stocker soigneusement leurs marks pour des raisons nostalgiques? Cela n’a pas de sens sur le plan économique et les Allemands sont très analytiques dans ce genre de situation. Je dis que les deutsche marks sont retenus pour quand ils abandonnent finalement l’euro et rejoignent le couloir oriental.

Les Yanks en ont entendu parler depuis un certain temps et leurs parodies à la CIA se sont attaquées au téléphone privé d’Angela Merkel afin d’obtenir plus d’informations sur le degré de planification et le timing probable. De toute évidence, l’Allemagne qui se retirerait de l’UE / de l’OTAN aurait un effet majeur sur l’UE et marquerait probablement la fin de l’OTAN; les deux scénarios ne seraient pas dans l’intérêt de Yanks. Vous vous souvenez, les Yanks ont été pris et cela a produit une rupture sérieuse entre l’Allemagne et les États-Unis. L’obummer s’est même excusé.

L’Allemagne a demandé le rapatriement de l’intégralité de son or détenu aux Etats-Unis pour faire refuser la demande. Beaucoup ont théorisé [y compris moi-même] que c’était parce que la Réserve fédérale n’avait pas réellement l’or. Mais qu’est-ce que vous pensez que la raison était de demander le rapatriement en premier lieu? – C’était sûrement pour soutenir le Deutschmark une fois que l’Allemagne a laissé tomber l’Euro? Pourquoi les Yanks refuseraient-ils de leur livrer leur or? – Arrêter le processus de divorce!

Les récentes sanctions illégales américaines [visant la Russie] étaient censées être un rappel salutaire à la Russie qu’elle ne pouvait pas se mêler des affaires internationales sans le consentement des États-Unis. Comment la Russie peut-elle saper la tentative américaine de voler la base navale de Crimée? Cependant, réfléchissez à qui a vraiment souffert à la suite des sanctions – les pays de l’UE qui penchaient vers l’Est. L’Allemagne a été un grand perdant et, très récemment, Angela Merkel a demandé à Donald Trump de lever l’Allemagne du fardeau des sanctions parce qu’elles paralysent l’Allemagne. Maintenant, pensez-vous que cet effet paralysant sur l’Allemagne était une coïncidence? Je ne!

La majorité des Allemands ne veulent pas de l’hostilité avec la Russie mais recherchent une coopération plus étroite. Cela se reflète dans tous les sondages d’opinion récents et les dirigeants industriels de l’Allemagne ont poussé des liens plus étroits avec la Russie depuis le début des sanctions illégales américaines. Merkel peut lire les sondages et elle a une majorité de coalition très fragile. Elle est également astucieuse – elle conduira l’Allemagne hors de l’UE / OTAN.

L’Allemagne a subi l’afflux des terroristes; ces animaux qui ont fui le Moyen-Orient, la plupart sont analphabètes, beaucoup sont des musulmans fondamentalistes et la plupart semblent trouver une grande joie et une grande excitation à violer les femmes allemandes et à voler les magasins allemands. L’Allemagne voit que cela fait partie intégrante des politiques américaines et européennes imposées à l’Allemagne.

L’Allemagne s’est opposée aux États-Unis avec le gazoduc Nord Stream – en contournant l’Ukraine. C’est un sérieux rapprochement avec la Russie – peu importe comment vous voulez l’habiller. L’Allemagne a fait un pied de nez non seulement aux Etats-Unis mais aussi à l’UE! Le North Stream pourrait bien être le Rubicon pour le divorce.

L’Allemagne a été «instrumentale» pour aider la Russie à «geler» la situation dans le Donbass. Merkel a été celle qui a joué un rôle important dans la mise en œuvre du plan du tsar Poutine pour l’Ukraine. Tout en ayant l’air de jouer le Star Spangled Banner, elle a fredonné les Volga Boatmen.

Considérez maintenant, les événements très récents – L’incident ridicule de l’empoisonnement Skripal. L’Allemagne était l’une des nations qui n’a pas immédiatement soutenu les revendications du Royaume-Uni et a déclaré que des preuves devaient être fournies. D’autres vassaux britanniques et américains ont immédiatement rejoint l’orchestre et ont chanté la même chanson que le Royaume-Uni, mais pas l’Allemagne. C’était une grosse gifle diplomatique.

Rejoignez l’événement en Syrie – l’attaque de gaz éthiopienne à Douma – encore une fois l’Allemagne n’a pas immédiatement condamné et quand l’Alliance impie a décidé d’une attaque – l’Allemagne n’a pas participé – vous pouvez être sûr qu’ils étaient sous pression pour rejoindre le parti . « Allez en Allemagne, buvez vos médicaments ».

Tous ces événements indiquent un assouplissement du joug US / UK / EU qui a étouffé l’Allemagne; à la zone d’influence de la Russie et de la Chine qui est pleine de promesses. C’est une initiative sensée pour l’Allemagne, mais qui comporte de gros risques. Regardez ce qui est arrivé à Hitler quand il a jeté les banques et reconstruit l’Allemagne – ils ont commencé une guerre avec lui. Hitler savait que l’avenir de l’Allemagne était à l’Est mais, malheureusement, il a essayé de l’obtenir par la force militaire – comme Napoléon avant lui.

L’Allemagne doit marcher sur une corde raide ici, un faux mouvement, un lapsus et il n’y a pas de filet de sécurité.

