Un coup de mister Chance pour sauver notre monde ?

Bienvenue Mr Chance : redécouvrir ce film d’inspiration taoïste

Being there…

Film d’Al Ashby (1979), scénario Jerzy Rosinski.

Un des derniers classiques du cinéma américain. Fin des années soixante-dix. Pays déjà en crise, déjà plus très sûr. Effondrement des villes (allusion au début du film). Un petit bonhomme a survécu dans une grande maison perdue dans un quartier maintenant misérable et dangereux. Son maître étant mort, on le met à la mort.

Ce film se veut une satire politique des républicains (quand il y en avait), mais il échappa à ses créateurs : ce débile mental adorateur de programmes télé est pris pour un génie et une éminence grise par une série de malentendus et de quiproquos. Usant de références faciles au jardinage (activité vite initiatique comme on sait), le Mr Chance jardinier gravit vite les étages ; il devient candidat aux élections présidentielles et va épouser la veuve milliardaire dont il inspirait aussi le mari. On se croit dans le tao te King, quand Lao Tsé chante les mérites de l’homme enfantin, intouchable, que rien ne saurait atteindre.

Admirablement photographié, le film fut tourné dans la mansion de Bernard Baruch en Caroline du Sud. Musique inspirée par Satie. C’est un des films les mieux interprétés du cinéma, avec Peter Sellers, Shirley McLaine et Melvyn Douglas…

Pour éclairer ce film fascinant, je cite Lao Tsé :

Or j’ai appris que celui qui sait gouverner sa vie ne craint sur sa route ni le rhinocéros ni le tigre.

S’il entre dans une armée, il n’a besoin ni de cuirasse ni d’armes.

Le rhinocéros ne saurait où le frapper de sa corne, le tigre où le déchirer de ses ongles, le soldat où le percer de son glaive.

Quelle en est la cause ? Il est à l’abri de la mort [Un Ancien disait : Celui qui aime la vie peut être tué ; celui qui aime la pureté peut être souillé ; celui qui aime la gloire peut être couvert d’ignominie ; celui qui aime la perfection peut la perdre.

Mais si l’homme reste étranger à la vie (corporelle), qui est-ce qui peut le tuer ? S’il reste étranger à la pureté, qui est-ce qui peut le souiller ? S’il reste étranger à la gloire, qui est-ce qui peut le déshonorer ? S’il reste étranger à la perfection, qui est-ce qui peut la lui faire perdre ? Celui qui comprend cela peut se jouer de la vie et de la mort.

