Vous voulez savoir pourquoi j’ai ma mère aux trousses ? Lisez Nicolas Bonnal alors…

Extraits du dernier livre de notre auteur cinéphile « Alfred Hitchcock et la condition féminine » (chez Amazon.fr)

« Et je trouve ces notes dans le légendaire livre de Donald Spoto :

« Hitchcock began to make the mothers’ figure a personal repository of his anger, guilt, resentment and sad yearning.”

On traduit ? Hitchcock commença à faire de la figure de la mère le réceptacle de sa colère, de sa culpabilité et de sa tristesse.

La mère c’est donc l’ensemble des pressions psychiques qui vous angoissent et vous gâchent la vie. Et Mother, c’est le maître-mot alors pour comprendre Hamlet, Norman Bates et bien sûr Almodovar. Car il y a longtemps que les hommes sont morts, « se extinguieron », comme me dit un jour une amie argentine à Mar de Plata.

Je vais juste évoquer ici la figure maternelle, qui domine dans les plus grands films du maître vieillissant (Marnie, les oiseaux bien sûr, Psychose encore et puis la mort aux trousses où une actrice du même âge que Cary Grant joue sa mère humiliante et déplaisante). Mais ici la maîtresse-phrase de Spoto concerne Notorious, les enchaînés ; oublions le McGuffin de l’uranium et du nazisme (comme dans Gilda, les nazis sont partout et ils contrôlent l’Amérique du sud – Gilda, autre film sur le désir mimétique) pour nous concentrer sur les deux vrais axes du film : la rivalité mimétique pour une même femme (Claude Rains aime plus Ingrid Bergman que le manipulateur Cary Grant – dixit Hitchcock) et la domination maternelle. La vieille mère nazie craint comme celle des oiseaux la solitude à venir, hait sa bru et pousse le fils faiblard à assassiner sa femme espionne, aussi faible et manipulée que lui finalement. Le fils (Sébastien) d’ailleurs reproche sa jalousie sa mère qui est à sa broderie, assise sur un fauteuil comme le cadavre de la mère Norman, et génialement filmée de trois-quarts arrière. On a les mêmes discussions dans les oiseaux ou dans plus psychose. Et si aucune mère n’existait, et qu’elles ne fussent toutes que ce que dit Spoto ; le réceptacle de l’angoisse, de la culpabilité et de la rage humaine ?

Dans l’inconnu du nord-express, la mère de l’assassin Bruno, splendidement joué par Robert Walker peint un tableau monstrueux qui est censé représenter le père sévère et milliardaire. On trouve ici un personnage exotique, lacustre qui a mis au monde un monstre auquel il a tout pardonné. Ce n’est pas la mère sévère de Mitch, c’est une misérable et une lâche pour quoi tout ce que fait le chérubin relève du « joke », de la plaisanterie sociétale. Cette mère bourgeoise et catholique pensait d’ailleurs représenter saint François d’Assise dans son tableau monstrueux ! Cela nous rappelle les observations effrayées du maître du cinéma soviétique Andrei Tarkovski en visitant ses galeries d’art moderne au Vatican… c’est Huysmans qui parle à la fin du dix-neuvième siècle de « l’effrayant appétit de laideur qui déshonore l’Eglise »…

Soit la mère complexe en gentil fils soit elle soutient le rejeton meurtrier. Dans la mort aux trousses, Hitchcock dépeint un fils publiquement humilié par sa mère joueuse de bridge, et qui ose lui prendre cinquante dollars (toujours pour le bridge) pour lui obtenir des informations à la réception du grand hôtel. Ici reconnaissons avant de dramatiser ou de crier aux phobies que le rapport de Cary Grant à sa mère est surtout humoristique, décalé, parodique. Tout l’inverse de ce qu’il sera dans Frenzy où l’assassin joue à montrer sa mère par la fenêtre de son répugnant appartement.

Chez Hitchcock – qui fait décidément un drôle de catholique – le surmoi est maternel bien plus que paternel…