Écroulement technologique US (suite) – par Philippe Grasset

• D’une façon plus profonde et plus instructive, cette attitude israélienne qui n’est pas faite que de panique puisqu’il y a eu entretemps la visite secrète et exprès de Votel, confirme indirectement mais entièrement à notre estime que “l’attaque de la nuit du vendredi-13” est bien le désastre qu’ont exactement comptabilisé les Russes. On ne peut en effet interpréter la chose qu’en ces termes : il a été montré de façon réaliste lors de cette attaque que la défense anti-aérienne en Syrie, c’est-à-dire la défense AA russe en général, même passant en partie par une simple mise à niveau d’anciens systèmes soviétiques dont dispose la Syrie et se limitant à une intervention directe de détection et de guerre électronique, constitue quasiment un rideau impénétrable, une porte fermée à double tour. Cela implique l’évolution vers l’effondrement de la perception que le bloc-BAO (USA et Israël dans ce cas) entretient avantageusement pour lui-même depuis des années, sinon des décennies. Leur complète supériorité aérienne, leur domination du ciel ou “air dominance” comme disaient les stratèges et les communicants américanistes après la première guerre du Golfe, tout cela n’existe plus.

• En même temps qu’apparaît cette terrible vérité-de-situation, la psychologie de l’impuissance va être soumise à rude épreuve, comme le montrent les réactions émotionnelles des Israéliens. C’est qu’il y a derrière cet incident une extraordinaire impression de paralysie, de sur-place technologique et militaire. Ces cris que poussent les Israéliens à la pensée du possible déploiement de S-300, ils les poussaient déjà, avec les bureaucrates du Pentagone, il y a près de dix ans ! (Voyez cette nouvelle du 5 février 2010.) Qu’ont donc fait les génies du technologisme américaniste et occidentaliste en une décennie pour maîtriser la menace d’un système qui était déjà en service en Russie à la fin des années 2000, à part nager dans le “trou noir” de la comptabilité du Pentagone qui se mesure désormais en $trillions ? Ah oui, ils ont développé le JSF/F-35 qui est censé ne pas être vu, furtivité oblige, c’est-à-dire qu’ils ont développé à coup de $billions toutes les impasses et les paralysies du technologisme poussé vers l’extrême de lui-même, là où le sollicite l’effondrement. On peut se demander combien de temps, dans de telles conditions, résisteront les psychologies pleines de finesse des généraux-volants et des dirigeants qui les suivent les yeux fermés, – que ce soit en Israël ou à “D.C.-la-folle”.