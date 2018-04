La guerre des boutons en Syrie : comment Hollywood vous saupoudre d’images bouleversées et vous télécommande…

Les «journalistes» occidentaux aiment pousser la propagande pour leurs «rebelles syriens modérés» (AKA ISIS) malgré les incohérences dans le récit.

Il y a 2 jours, nous avons signalé qu’une « victime » d’attaque chimique avait été trouvéeet interviewée par la télévision russe. Cet enfant syrien a expliqué comment son « attaque chimique » enregistrée qui a horrifié les médias occidentaux était complètement mise en scène. L’enfant en bonne santé a été jeté de l’eau sur lui et a été physiquement secoué, puis enregistré.

Ce type de publicité «atrocité» se passe comme la vérité sonne mal non? Eh bien, ça devient pire.

Il s’agit d’un excellent reportage télévisé sur l’ensemble d’une industrie en Syrie, avec des acteurs, des régisseurs, des maquilleurs professionnels et même des appels de casting dédiés à la création de cette propagande.

La même «preuve» citée par la propagande occidentale est elle-même une propagande scriptée. C’est comme le film Inception échangeant des rêves pour des récits de propagande; nous voyons de fausses nouvelles citées dans de fausses nouvelles.

La transcription suit ci-dessous.

Les provocations vidéo en Syrie commandées par l’Occident sont déjà devenues une industrie rentable, impliquant le casting, le travail sur scène et un budget de plusieurs millions de dollars.

Stanislav Bernvald va maintenant vous apporter un rapport sur les provocations à grande échelle.

Des maquilleurs, des régisseurs et même des appels de casting; les participants des projets de films nous ont dit combien de fausses vidéos sont nées en Syrie.

Fares Muhammad Mayasa: « Je suis engagé dans la production de fromage et de produits laitiers, j’avais un magasin à Douma ».

Fares Muhammad Mayasa a perdu son entreprise après le déclenchement de la crise syrienne et a commencé à louer un appartement à un Syrien d’origine britannique, Khanum Khusari, qui est arrivé illégalement à Douma en 2013.

Fares Muhammad Mayasa: « Je lui ai demandé ce qu’il ferait ici, il m’a répondu qu’il avait été diplômé d’une école de cinéma au Royaume-Uni et qu’il était venu ici pour faire des documentaires sur la révolution syrienne.Je lui ai dit que je n’avais jamais vu de ses films sur la chaîne Al-Arabiya ou ailleurs, il a répondu qu’il les vendait au Royaume-Uni « .

Selon Mayasa, qui est devenu le directeur adjoint, ils ont reçu une grosse commande en 2016. Préparation pour le travail a commencé immédiatement.

Fares Muhammad Mayasa: « En 2016, il m’a ajouté à un groupe Telegram appelé » Chemical Weapon « . J’ai lu cet avis et je l’ai interrogé à propos de ce projet « Arme chimique ». Il a parlé du film et nous a même donné un script. Le film s’appelle « arme chimique ». Il a dit que nous allions le tirer et a demandé notre aide « .

Les tarifs devaient trouver 20-30 enfants, plusieurs femmes et une machine à coudre et organiser la livraison des acteurs sur le plateau dans l’un des quartiers détruits de Douma.

Rihab Ali Mansour: « J’ai été amené sur le lieu de tournage, quand je suis entré dans la pièce, j’ai vu un mannequin en robe blanche, ils y ont mis une machine à coudre et ont répandu du fil avec une boîte de matériel de couture » .

Rihab Ali Mansour était censé dépeindre l’une des victimes de l’attaque chimique. Le maquillage réaliste a été appliqué sur son visage, et elle a été envoyée sur le plateau. La scène de sa mort a été filmée rapidement, en deux prises seulement.

Rihab Ali Mansour: «J’étais vêtu d’une tenue de prière, ils m’ont mis du dentifrice dans la bouche et ils m’ont demandé de me rincer à l’eau pour faire apparaître de l’écume blanche, ils m’ont aussi demandé de m’allonger par terre et de prétendre inconscient alors que l’eau et le dentifrice sortaient de ma bouche, je devais essayer de ne pas bouger ».

Rihab et son fils de dix ans ont pris part au film ensemble. Le script les invitait tous les deux à mourir ensemble dans l’attaque chimique. Pour leurs efforts sur le plateau, la femme et son fils ont reçu 5 500 lires.

Yazan Muhammad at-Tarazi: «J’étais en pyjama, je devais me réveiller et commencer à aider ma mère Quand la prétendue attaque chimique a eu lieu, ma mère et moi sommes tombées par terre et de la mousse est sortie de nos bouches».

Fares Mayasa, qui a agi en tant que premier assistant réalisateur sur le plateau, a également parlé de filmer une scène qui impliquait la mort massive de résidents locaux.

Fares Mayasa: «Dans un autre endroit, nous avons tiré sur des gens enveloppés dans des sacs de fortune, nous les avons mis dans la voiture et les avons emmenés au cimetière, nous avons enveloppé une vingtaine de cadavres d’enfants et les avons mis dans ma Suzuki.

La création de fausses vidéos dans les zones occupées par les militants était non-stop. Les experts disent que c’était une industrie cinématographique dans laquelle l’Occident a investi des millions de dollars.

Abbas Juma, commentateur politique: « Le fait est que pratiquement une industrie cinématographique hollywoodienne opérait sur le territoire syrien, nous n’en avons pas entendu parler hier et pas avant-hier non plus. Cela fait des années que les cinéastes, y compris les cinéastes occidentaux, utilisent des studios entiers dotés d’acteurs, de réalisateurs et de maquilleurs, qui dépensent de l’argent pour cela, et je veux dire beaucoup d’argent ».

Les années d’expérience accumulées par ces «journalistes extrêmes» ont aidé ces «génies de la cinématographie non reconnus» à faire de l’argent et à réaliser pleinement leur potentiel créatif accumulé en produisant le prochain film catastrophe catastrophe à Douma. Mais les clients ont oublié une chose importante: les victimes qui ont reçu leurs maigres redevances peuvent ressusciter et se mettre à parler.