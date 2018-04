Orlov et les US Fake news : quand la réalité est morte et n’importe plus (quand la réalité morte est n’importe quoi…)

Orlov et les US Fake news : quand la réalité est morte est n’importe plus (quand la réalité morte et n’importe quoi…)

Mais peut-être le plus significatif dans cet événement a été un triomphe majeur pour l’une des industries clés aux États-Unis qui montre une croissance très significative : l’industrie desFakeNews. Grâce à la nouvelle technologie d’information de masse, les États-Unis sont maintenant capables de créer leur propre réalité, complètement séparée des faits sur le terrain, en particulier dans des pays que la plupart des Américains ne peuvent même pas situer sur une carte. Des attaques d’armes chimiques ont lieu si les responsables américains le disent, sans tenir compte de ce que ces experts internationaux en armes chimiques ont à dire. Ce qui importe est que les vidéos de mises en scène de fausses attaques d’armes chimiques semblent assez réalistes pour un œil non averti. Dans le monde FakeNewstous les missiles de croisière américains atteignent toujours leurs cibles, quelles que soient les preuves apportées selon lesquelles ils ne l’ont pas fait − des séquences vidéo d’interceptions, des données radar et des témoignages oculaires d’une demi-tonne de TNT explosant en plein ciel, générant un son beaucoup plus puissant qu’un missile qui explose au sol.

Vous pourriez penser que se cacher derrière un mur d’irréalité est un signe de faiblesse, et vous auriez raison. Mais si vous êtes une ancienne superpuissance qui se dirige vers une faillite nationale, l’effacement international et l’effondrement total, alors se livrer au jeu de faire semblant peut être très utile pour soulager la douleur, surtout si vous arrosez le tout avec une dose de fentanyl. Et alors, en plein “trip”, pendant un bref moment de révélation, vous pourrez vous prélasser dans la lueur chaude de la connaissance parfaite que l’Amérique est en effet redevenue grande, tout comme le président l’a promis.