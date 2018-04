Scandales sexuels : l’arrestation d’Allison Mack lève le voile sur un océan de perversion élitiste en occident…

Allison Mack, actrice de Smallville, a été arrêtée la semaine dernière pour trafic sexuel pour le culte du contrôle mental NXIVM. Voici comment elle est connectée avec le monde dépravé de l’élite occulte.

En novembre 2017, j’ai publié un long article sur les connexions d’élite et les pratiques de contrôle mental du culte NXIVM. Depuis lors, le leader du culte Keith Raniere a été arrêté au Mexique pour trafic sexuel et a été extradé aux États-Unis. La plainte fédérale accuse Ranière d’ avoir « commis des abus sexuels sur des femmes et des filles pendant des décennies» , y compris des «rencontres sexuelles répétées avec de multiples adolescentes» dès l’âge de 12 ans.

L’actrice de télévision, Allison Mack, est la deuxième de cette organisation. Elle utilise son statut de célébrité pour attirer les femmes dans le culte. Les esclaves seraient alors soumis à des rituels douloureux, humiliants et traumatisants destinés à les décomposer pour être reprogrammés. Techniques typiques de MKULTRA.

« On a dit à chaque femme de se déshabiller et de s’allonger sur une table de massage, tandis que trois autres lui ont retenu les jambes et les épaules. Selon l’un d’eux, leur «maître», un haut fonctionnaire de Nxivm nommé Lauren Salzman, leur a demandé de dire: «Maître, s’il vous plaît marquez-moi, ce serait un honneur. Une femme médecin a commencé à utiliser un dispositif de cautérisation pour saisir un symbole de deux pouces carrés sous la hanche de chaque femme, une procédure qui a pris 20 à 30 minutes. Pendant des heures, des cris étouffés et l’odeur de tissu brûlant ont envahi la pièce. »

– NY Times, dans un groupe secret où les femmes sont marquées

Allison Mack faisait partie du processus et s’assurait que les esclaves suivent un régime strict. L’avocat américain Moira Penza a déclaré:

« Mme. Mack était l’un des meilleurs membres d’un régime hautement organisé qui était conçu pour fournir des relations sexuelles à [Raniere]. Sous le couvert de l’autonomisation des femmes, elle a affamé les femmes jusqu’à ce qu’elles correspondent à l’idéal féminin de son co-accusé. «

En termes de contrôle de l’esprit, Allison Mack était la Grande Dame – la figure «maternelle» qui assistait le gestionnaire dans la programmation. Comme dans la plupart des systèmes de contrôle mental, Mack était elle-même une esclave.

« Mack est accusée d’être la principale » maîtresse « de dizaines d’esclaves. Les documents de la cour allèguent qu’elle avait déjà promis d’être » l’esclave « de Raniere pour le reste de sa vie. »

– Allison Mack est libérée sous caution de 5 millions de dollars

Depuis l’arrestation de Mack, des détails troublants ont surgi au sujet de ses activités de recrutement et de ses liens avec l’élite occulte. En voici quelques uns.

Elle a essayé de recruter Emma Watson

Au début de l’année 2016, Allison Mack a envoyé plusieurs tweets à Emma Watson pour l’amener à rejoindre un «incroyable mouvement des femmes».

Watson n’a jamais répondu.

Elle a posté une photo de Marina Abramovic

Le 23 janvier 2018, Allison a tweeté une photo de l’occultiste Marina Abramovic. Sans commentaire Juste l’image.

Marina Abramovic a été mentionnée à plusieurs reprises sur ce site car elle est une occultiste puissante et influente qui est liée aux plus hauts niveaux de politique et de divertissement. Elle a littéralement célébré dans les médias et tout ce qui concerne ses pulsions de satanisme, de pédophilie et de cannibalisme.

En 2016, on a découvert qu’elle organisait des rituels de «cuisine spirituelle» pour des individus puissants comme John Podesta.

Alors Allison Mack a posté une photo de cette personne en défendant Keith Raniere qui est accusé de « violence répétée » sur des filles aussi jeunes que 12 ans. Et il y a des connexions plus inquiétantes.

Dans Lak ‘Ech

Allison Mack est en vedette sur le site Keith Raniere Conversations où elle est présentée comme le «meilleur entraîneur» de l’académie d’art privée de Raniere. Au bas de cette page se trouve un lien vers In Lak ‘Ech – un mouvement « mexicain » faisant partie de l’organisation tentaculaire de Raniere. Dans le site Web de Lak ‘Ech dit:

Nous recherchons des hommes et des femmes engagés au Mexique qui veulent agir et se joindre à cette initiative.

Pas très différent de NXVIM, ce « mouvement » est plus vraisemblablement une pure BS utilisée à des fins sinistres. Pour preuve, il suffit de regarder le logo.

Maintenant, voici un fichier du FBI décrivant un symbole connu utilisé par les pédophiles.

Vous décidez si le logo de cette organisation – lancé par un abuseur d’enfants connu – est le fruit d’une coïncidence.

Mack est proche des héritiers de la famille Elite Bronfman

NXVIM est principalement financé par la fortune de la famille Bronfman. Comme indiqué dans l’ article de NXIVM :

Sara et Clare Bronfman sont les filles du milliardaire d’élite Edgar Bronfman Sr. qui était le président de Seagram (autrefois le plus grand distillateur de boissons alcoolisées au monde), président du Congrès juif mondial et membre éminent du groupe Bilderberg. Ils sont les héritières d’un empire global qui est encore extrêmement influent dans le monde aujourd’hui.

Mack mentionne souvent et retweete Sara Bronfman. Ils sont tous les deux au sommet de la pyramide de NXVIM. Tout en étant des esclaves eux-mêmes.

Depuis l’arrestation de Raniere et Mack, Sara Bronfman aurait pris le contrôle de NXVIM et serait aux commandes des esclaves restants dans l’enceinte mexicaine. Allison Mack est maintenant sur une caution de 5 millions de dollars. Probablement financé par l’argent de Bronfman.

Il ne faut pas beaucoup de recherches pour relier les points reliant l’élite occulte à ses activités néfastes. Les faits et les symboles sont tous là, regardant droit dans nos visages. Alors que NXVIM est apparemment en train de baisser, il y a beaucoup plus d’organisations qui opèrent à une échelle beaucoup plus large. Il est temps de faire la lumière sur eux aussi.