« Moins par mépris des hommes que par ostentation du néant » : quand Chateaubriand remet enfin le « Grand Frédéric » à sa place

« J’étais hier à Potsdam, caserne ornée, aujourd’hui sans soldats : j’étudiais le faux Julien dans sa fausse

Athènes. On m’a montré à Sans−souci la table où un grand monarque allemand mettait en petits vers français les maximes encyclopédiques ; la chambre de Voltaire, décorée de singes et de perroquets de bois, le moulin que se fit un jeu de respecter celui qui ravageait des provinces, le tombeau du cheval César et des levrettes Diane, Amourette, Biche, Superbe et Pax. Le royal impie se plut à profaner même la religion des tombeaux, en élevant des mausolées à ses chiens ; il avait marqué sa sépulture auprès d’eux, moins par mépris des hommes que par ostentation du néant. »

Mémoires d’Outre-tombe, 1 L 4 Chapitre 1 Berlin, mars 1821.