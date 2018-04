La compliquée, initiatique affaire Beltrame… Lisez mon Mitterrand grand initié, chez Albin Michel !

23 mars 2018. Le gendarme Arnaud Beltrame, 45 ans, a été grièvement blessé par un terroriste se revendiquant de Daechprès de Carcassonne, alors que le lieutenant-colonel avait pris la place d’une otage, pour lui sauver la vie et tenter de négocier avec l’islamiste radical. Marié, sans enfant, il est décédé dans la nuit du 23 au 24 mars à l’hôpital. Son obédience, La Grande Loge de France, vient de lui rendre hommage, révélant ainsi son appartenance à l’un de ses ateliers de la proche banlieue ouest de Paris. Un coming out posthume.

Philippe Charuel, Grand Maître de la GLDF, me précise: «De mémoire, Arnaud Beltrame a été initié en 2008 dans la Respectable Loge Jérôme Bonaparte à Rueil-Nanterre. Il y était très assidu et remontait régulièrement du sud de la France aux Tenues [réunion rituelles]. J’ai trouvé sur l’un des blogs un commentaire indigne selon lequel la Franc-Maçonnerie faisait de la récupération. Ce qui n’aurait pas été digne de la GLDF, c’est si nous n’avions pas fait de communiqué.»

Sur son site Internet, La Croix affirme: «Il avait depuis quelques années pris ses distances avec la franc-maçonnerie, selon le témoignage d’un proche.» Philippe Charuel a tenu officiellement à démentir cette information : «Notre frère Arnaud Beltrame participait encore à une tenue maçonnique un mois seulement avant sa mort. Et il était actif au sein de la Fraternelle de la Gendarmerie.» Le haut dignitaire me précise que Beltrame a été élevé au grade de Maître maçon le 31 avril 2012 et qu’il a même exercé la fonction d’expert (1) au sein de sa loge jusqu’à son départ dans l’Aude. «Il ne voulait pas être affilié à un atelier de l’Aude, par discrétion, mais continuait à participer aux tenues de sa loge des Hauts-de-Seine au moins quatre fois par an.» Le Grand Maître m’a également confié que le frère Beltrame était à jour de capitation (cotisation) et qu’une «Tenue funèbre» serait bientôt organisée en son honneur au sein de la GLDF.

Au journaliste du Figaro Jean-Marie Guénois, Philippe Charuel assure avoir rendu publique l’appartenance à la GLDF d’Arnaud Beltrame avec «l’accord de sa mère» (Edition du 28 mars). [Précision intéressante puisque certains mettent en doute le droit d’un Grand Maître de révéler l’un de ses frères après sa mort. Il est à noter que le haut dignitaire a obtenu l’accord de la mère mais on ne sait pas si l’accord de l’épouse a été demandé.]

(1) L’expert est chargé de veiller au bon déroulement du rituel et à la mise en conformité du temple maçonnique à l’ouverture et la fermeture de la tenue.

Voici le communiqué du Grand Maître de la GLDF, Philippe Charuel (24 mars 2018):