Scandale Allison Mack : Hollywood, la haute société et les scandales cannibales et sexuels (entre autres)

» Allison Mack , l’actrice qui a joué Chloe Sullivan dans la série Smallville , a été arrêtée pour trafic d’ esclaves sexuels. L’actrice de la série télévisée a été arrêtée après l’enquête sur le culte connu sous le nom de Dominus obsequious sororium (du latin « maître de la femme esclave ») dirigé par Keith Raniere « .

Ainsi, les nouvelles rebondissent dans les magazines et les blogs dédiés au monde du divertissement et des potins:

« Parmi les victimes qu’Allison Mack a essayé de recruter, il y a aussi l’actrice Emma Watson , qui est devenue célèbre pour sa performance dans » Harry Potter « . Dans les tweets écrits à l’actrice en 2016 et mis au jour par Business Insider, Mack a contacté Watson, essayant de l’impliquer dans un «mouvement féminin incroyable».

Un des tweets avec lesquels Mack a essayé d’enrôler le Watson

« La secte est dirigée par Keith Raniere, une sorte de saint autoproclamé, arrêté au Mexique pour avoir transformé ses adeptes en esclaves sexuels, contraints au travail forcé.

Les femmes, après être entrées dans la secte, ont même été marquées par le feu. […] ont été forcés d’obéir à n’importe quel désir du chef, y compris la performance sexuelle et l’humiliation publique. Ils ont été soumis à un véritable lavage de cerveau et ont été obligés de garder secret tout ce qui se passait dans le groupe. En outre, ils devaient tous suivre un régime très strict avec des punitions qui pourraient consister à être enfermés dans une cage. »

L’actrice Alison Mack a eu des conversations avec Keith Raniere, le gourou, en train de filmer en vidéo.

Allison Mack a été libérée sous caution: quelqu’un a payé pour elle – qui risque 15 ans de prison – 5 millions de dollars. Qui? Évidemment, les blogueurs sont des détails silencieux de cette histoire américaine presque improbable de la perversion parmi les élites.

Keith Raniere, le chef de la secte, qui a également été arrêté au Mexique, depuis des années financés par Sara et Clare Bronfman – les deux filles d’Edgar Bronfman, le propriétaire du Seagram Whisky, le milliardaire « Canadien », et le président du Congrès juif mondial.

L et deux soeurs Bronfman en 2009: puis, avec des dons généreux, ils ont invité le Dalaï Lama à organiser des conférences pour la secte Ranière, afin d’augmenter leur attrait spirituel.

Puissant « Canadien », Edgard Bronfman a fait Gorbatchev URSS ont le statut des tarifs « la nation la plus favorisée » ou préférentiel par les Etats-Unis, ainsi que la qualification des médias occidentaux comme progressiste et libérale plus communiste, en échange de l’émigration libre des millions de Juifs soviétiques en Israël: la forte colonie russe dans l’Etat sioniste remonte à cette affaire.

Bronfam et Giorgio Napolitano

Pour le Parti communiste italien, Edgard Bronfman a fait encore plus. Quand le Mur est tombé, l’abîme s’est ouvert devant le PCI, ou le dépôt d’ordures dans l’histoire. Heureusement, le PCI avait la carte secrète: Giorgio Napolitano, l’homme apprécié à Washington et dans les oligarchies financières. En 1989, Napolitano accompagnait le secrétaire Achille Occhetto lors d’une visite (ad limina) à Edgar Bronfman. Il se coucha sur la tête du Parti et de sa main protectrice, et ici tout à coup écrit République, Occhetto « rencontré dans les semaines David Rockefeller, a été interviewée par les » deux grands journaux américains: Le Washington Post, et The New York Times« , A été engagé dans » une série dense de discussions avec des membres du Congrès américain. Il a également tenu «des conférences publiques au Carnegie Endowment for Peace à Washington et au Council on Foreign Relations».

Alors « Occhetto est sorti, lui et le parti, blanchis et légitimés pour prendre le pouvoir en Italie au lieu de DC: bien sûr après des élections libres. Aidé, il est vrai, par la vaillante magistrature italienne qui, avec une synchronicité géométrique, a emporté les partis potentiellement concurrents, le DC d’Andreotti et de Forlani et les Psi de Craxi avec la légendaire opération « Mani Pulite ».

Mais revenons aux filles Clare et Sara Bronfman. Les héritiers de cette immense richesse et pouvoir ont donné à Keith Raniere, le chef de la secte sexuelle, « 150 millions de dollars au cours des six dernières années » – a écrit Vanity Fair en 2010 – dont 66 millions auraient servi à couvrir certains des mauvais investissements de Raniere sur les marchés des produits de base, 30 millions pour acheter des biens immobiliers et des terrains à Los Angeles et Albany, 11 millions pour un jet 22 Canadair CL-600, et un autre million pour lancer un puissant barrage de poursuites le pays contre les ennemis de NXVIM « , qui est le nom de la très particulière société Ranière. Évidemment « tout faire pour cacher l’ampleur de leurs dépenses sur le vieux père [qui est décédé en 2013] et le reste de la famille Bronfman »

Le gourou Raniere. Il lit « Comment gagner le jeu ».

NXVIM (prononcé Nexium), qui à la fondation s’appelait ESP, Executive Success Programs, est un fournisseur de cours et de séminaires d’auto-amélioration morale et psychique. Il utilise les techniques de programmation neurolinguistique, dont Raniere et sa partenaire Nancy Salzman, sont des experts formés, mais aussi des formes de «thérapie» basées sur l’hypnose et d’autres procédures qui semblent être tirées du programme MK-Ultra.

Cela ressemble à quelque chose d’un site Web de conspiration; le fait est qu’au lieu de cela, ils ont parlé de médias traditionnels importants, tels que le New York Times et F orbes .

De ce magazine pour millionnaires apprendre que NXVIUM a « formé en quelques années 3700 la personnalité, » le beau monde, par Sir Richard Branson (fondateur de Virgin Group) à Ana Cristina Fox, fille de l’ancien président du Mexique, Stephen Cooper, la tête Exécutif d’Enron aux soeurs Bronfman « .

En effet, même le Père Bronfman, en 2003, a participé à l’un des cours intensifs offerts par la compagnie Ranière; dans son cas, le cours VIP, pratiqué directement par la partenaire et la présidente Nancy Salzman. « Pendant des mois, il a envoyé un hélicoptère et a emmené Salzman à New York et l’a emmenée dans sa propriété de Virginie. » Le vieux milliardaire a également été amené à témoigner en faveur de la méthode: « Si tout le monde recevant cette formation, le monde serait un meilleur endroit pour vivre … nous avons appris à regarder profondément dans notre psyché, pour se débarrasser des angoisses qui empoisonnent pendant des années « .

Ce n’est que lorsqu’il a appris que ses filles avaient payé 2 millions de dollars à la compagnie, que le vieil homme est devenu hostile. Bien qu’il soit juste, il n’a pas été soumis au traitement qui a conduit de nombreux clients à devenir des esclaves sexuels du « maître », à se faire brûler comme le bétail, à subir une privation de sommeil réduite aux états hallucinatoires jusqu’à la nécessité d’une hospitalisation psychiatrique , d’avoir faim pour atteindre le poids préféré de leur gourou. Et pour donner à l’instructeur, afin de se faire admettre, ses propres photos nues et autres matériels compromettants, avec le pacte qui aurait été rendu public à leur honte éternelle, s’ils avaient révélé les secrets de l’association.

Ces secrets étaient plus précisément ceux du cercle intérieur, DOS (« Dominant Over Submissive »). Là où «Soumission et obéissance sont utilisées comme outils, plusieurs femmes sont tombées dans les bobines de Ranière. La fraternité comportait des cercles dirigés chacun par un «enseignant» qui recrutait six «esclaves». Avec le temps, ceux-ci auraient recruté des esclaves par eux-mêmes », écrit le New York Times. Allison Mack était en effet la meilleure des recruteurs d’esclaves, ainsi qu’une esclave elle-même.

Plusieurs femmes ont quitté le groupe et ont déposé des rapports effrayants: on leur a montré des images d’une violence extrême, « dont une qui montre quatre femmes qui ont été tuées et démembrées ».

« En 2003, Kristin Snyder, une consultante en environnement âgée de 35 ans, a disparu après une séance de groupe en Alaska. Son corps n’a jamais été retrouvé, mais dans sa voiture garée sur le rivage de Resurrection Bay, il a laissé une note: «J’ai subi un lavage de cerveau et mon centre émotionnel a été tué / éteint. . . . S’il vous plaît contacter mes parents. . . Si vous me trouvez ou cette note, je suis désolé. . . Je ne savais pas que j’étais déjà mort. »

Une autre, Toni Natalie, a tenté de se libérer de l’influence de Ranière. Avec des conséquences inattendues:

Plusieurs fois, dit-il, elle a été visitée par des agents du FBI; Nxivm avait engagé l’enquêteur privé israélien controversé Juval Aviv pour superviser sa maison et enquêter sur sa vie privée et ses activités. Plusieurs fois, dit-il, elle a été visitée par des agents du FBI, plus récemment en février dernier. Des inconnus ont bouleversé sa maison; la police a été envoyée chez sa mère; sa famille, menacée. (…)

Les plaintes et les plaintes sont restées lettre morte. C’est logique parce qu’en Amérique le procureur accuse un politicien élu et carrière (pour devenir gouverneur), proverbialement « ouvre uniquement les causes qui peuvent « gagner ». Et les causes qui impliquent de si grands noms que les sœurs Bronfman déployées pour la défense du gourou sont faciles à perdre – et font de puissants ennemis. Surtout quand « les visites d’agents du FBI » chez un dénonciateur lui font deviner une complicité très élevée et secrète.

Le premier article traitant de l’affaire, celui de Forbes, date de 2003. Seulement maintenant sont les premières arrestations – et par la police mexicaine.

Pendant ce temps, Ranière a été accusé d’avoir des relations charnelles, même avec des filles de 12 ans. Il a été capable de fonder une sorte de branche mexicaine, In Lak ‘Ech, qui a un site web où il dit: « Nous cherchons des hommes et des femmes travaillant au Mexique qui veulent agir et se joindre à cette initiative ». Il porte un symbole, similaire à ce que le FBI considère comme un signe de reconnaissance chez les pédophiles, comme dans l’affaire Pizzagate.

Le symbole de la secte mexicaineLes symboles de la reconnaissance entre pédophiles pour le FBI

Le groupe élève également un enfant mystérieux, maintenant âgé de 3 ans, qui a appelé Gaelen. Dans le récit interne de la secte, Barbara Jeske, l’une des esclaves à long terme de RAnière, aurait reçu le bébé (âgé d’une semaine) de son grand-père, après la mort de la mère, lors d’un accouchement ou d’un accident. « voitures. En effet, l’enfant vit avec Kristin Keeffe, conseillère juridique du Bronfman et également du NXVIM; les deux sœurs Bronfman paient pour leur entretien et leur élevage, ce qui est assez cher. Selon les théories de Raière, Gaelen est devenue «l’héritière» du Maître et du Maître: nourrie avec de la nourriture crue, tenue à l’écart des autres enfants, éditée par cinq nounous qui parlent chacune une langue différente, y compris le russe, l’espagnol, Hindi et chinois.

Quelques jours avant d’être arrêté, Allison Mack a tweeté la photo de notre connaissance, « l’artiste » produit des événements anthropophages Marina Abramovic, la rage dans les milieux occultistes de Clinton et ses frères Podesta, conservateurs de la campagne de Hillary. Un signal? Une demande de sauvetage?