La phrase du siècle : chacun est ramené à soi, et chacun sait que ce soi est peu (Jean-François Lyotard, la Condition postmoderne)

What’s the fuck : découvrez ou comprenez Hangover I, II et III, opus composé de non-personnages à la limite du non-être et de la non-intelligibilité absolue. Ne pas être ou ne pas être tel est notre futur.

Ou comme dirait Baudrillard grand contemporain de Lyotard en Californie : pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose ?