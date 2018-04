« Ce que nous avons perdu » : John Boorman et notre civilisation

Pendant quelques années il fut le cinéaste de la survie, de la recherche initiatique et de la dénonciation du désastre industriel. Trois grandes œuvres : Délivrance, Excalibur, la Forêt d’émeraude…

Puis John Boorman perdit son inspiration, comme notre monde.

Extrait de notre livre : Hollywood et le génie du paganisme (Amazon.fr). Voir aussi le paganisme au cinéma (Ed. Dualpha). Ici nous commençons par une approche symbolique du film Excalibur.

Excalibur…John Boorman comprend la notion d’âge d’or et les mythes du crépuscule liés à cette grande et littéraire époque. Ici Wagner fait tout son effet…

Le film joue bien sur la violence et la sexualité libre et barbare, dans un monde encore homérique et innocent de ce point de vue.

Il saisit très bien aussi la nécessité d’un fort entourage digne de nos bons rois indo-européens.

Il modernise intelligemment, d’une façon jungienne le mythe du dragon. Ce dernier devient la force tellurique du sol et la puissance du monde. La descente aux entrailles de la terre de Merlin est tout aussi fascinante.

Le film joue clairement la carte de symboles forts, au sens jungien du terme : le lac et sa dame, le Endkampf final, les Nornes qui emportent Arthur, la grande forêt du temps, la catastrophe saxonne (la fin du monde ancien et de sa poésie, un vieux sujet en vérité…).

La puissance visuelle de Boorman, inutile et ubuesque dans Zardoz, sert avec majesté et inspiration de belles scènes de combat et surtout de fêtes – ce qui est plus difficile : le mariage quasi-druidique par exemple entre Arthur et Guenièvre.

Boorman s’était inspiré de la Mort d’Arthur de Sir Thomas Mallory, récit sans doute une peu trop tragique et crépusculaire pour le goût… du public.

La puissance et la force du film viennent de ce rapport magique et presque érotique avec la nature et en particulier la forêt. Le film fut tourné dans de bonnes conditions à Wicklow, au sud de Dublin, où Boorman vit précisément. Il permet de rendre un hommage cinématographique à la nature européenne encore subsistant, et que l’on a retrouvée récemment dans l’adaptation pas trop médiocre de Blanche-Neige. Mais la force magnétique du thème est seule sensible dans Excalibur : voir la découverte inquiète de cette forêt par le jeune écuyer Arthur après qu’il a retiré l’épée de la roche.

La fin de ce grand film résonne à nos oreilles comme une affirmation testamentaire désespérée, et donc très juste. La fin de la chevalerie est là, le grand massacre a bien eu lieu aussi (Bresson l’a bien rendu dans son Lancelot) et nous allons vivre dans un post-monde fait de bric et de broc.

Cette complainte du païen orphelin –Mallory au quinzième siècle, Shakespeare au seizième – se retrouve dans ces propos pessimistes et postmodernes d’Henri de Man.

L’histoire est un produit de l’esprit humain élaboré pour que les événements puissent être mesurés à l’échelle des buts et des forces humaines. À des événements comme ceux que nous vivons aujourd’hui il semble que cela ne s’applique plus ; et ce sentiment est à la base de l’impression que nous avons que « les temps sont révolus », que nous sommes entrés dans une époque en marge de l’histoire. Ce monde en marge de l’histoire qu’un instant Hamlet a entrevu dans le miroir de son âme égarée : un monde disloqué.

Shakespeare a tout vu en 1600. Il y a eu déraillement du train de l’Histoire. C’est le sujet du roi Lear tel que décrit par Marshall McLuhan. De ce point de vue Excalibur est une grande réussite : la fin de cette chevalerie arthurienne est une fin de notre monde. Bienvenue après au centre commercial et à la salle de bains américaine.

Motivé et bien en verve au début des années 80 – comme nous tous… – Boorman réalise la forêt d’émeraude peu après, dont Avatar s’est caricaturalement inspiré. Le film reprend si l’on veut le mythe du bon sauvage mais surtout un thème cher à Eliade : la société des hommes primitifs est plus proche de l’origine que la nôtre, elle a gardé quelque chose que nous avons perdu. Le film aussi décrit honnêtement des expériences chamaniques ; et bien sûr le traditionnel enlèvement, sauf qu’ici la Perséphone indienne doit prosaïquement devenir pensionnaire dans un bordel. La fonction sinistre du barrage retrouve d’ailleurs le symbolisme du dragon : il bloque un peu trop les eaux… c’est le Vritra de la tradition hindoue. Siegfried libère aussi des flux en tuant le dragon gardien des eaux et des trésors telluriques (le trésor est inépuisable dit le Texte).

Le schéma est manichéen : les bons indiens – chez qui est réfugié le jeune blanc – sont les indiens verts écologistes et initiés ; les autres sont des cannibales et ils s’intègrent formellement à la société occidentale – alcool, violence, prostitution, pillage. La perturbation arrive avec la construction du barrage qu’il s’agit de détruire à la fin, dans le cadre d’un grand désastre cosmique et régénérateur. Le barrage se rompt donnant à la forêt un sursis de quelques années. C’est le déluge promis par les visions et garantis par des grenouilles annonciatrices, aussi vivantes que chez Aristophane. Le même barrage destructeur est présent dans Délivrance, adapté d’un roman écrit par un poète. L’aventure tourne au cauchemar sadique, prend hélas un aspect trop abject, et même la purification par la violence tourne court.

La sensibilité de Boorman est plus précisément proche de celle d’Eliade : le primitif n’est pas le rescapé d’une civilisation disparue (hypothèse de Joseph de Maistre, depuis bien ridiculisée par l’anthropologie) mais le détenteur d’un savoir oublié par les modernes. Mais ce qu’il montre en vérité, c’est la transformation de ce monde si pur en Gestell heideggérien, favela, bidonville, bordel, tripot, bistrot, hôtel de luxe, capharnaüm, centre commercial, Mall, autopiste, hôpital, université américaine, banlieue sordide, nœud d’autoroutes, centrale nucléaire, ce qu’on voudra. On a rarement jeté un regard si dégoûté sur notre monde.

Et l’on comprend pourquoi le paganisme traditionnel est déplaisant : il montre que le cannibalisme et le développement capitaliste marchent ensemble !

Le film montre enfin le respect pour les ancêtres, pour la terre-mère dont on enlève la peau. Que ces sauvages parlent bien !

