« C’est un comportement étrange du côté de Trump. Macron est plutôt passif dans le couple ». Hollande-Macron : le grand écart s’élargit !

La récente blague prononcée par l’ancien président français François Hollande sur le rôle « passif » d’Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Donald Trump porte « une touche d’homophobie », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

La remarque de Hollande était en réponse à la relation plutôt tactile entre les deux dirigeants, affichée lors de la visite de Macron à la Maison Blanche. Le président centriste français a semblé apprécier une atmosphère confortable en compagnie de son homologue américain. La paire a maintes fois serré la main, embrassé les joues, et s’est giflé sur le dos, affichant une amitié touchante qui a causé un effondrement majeur sur Twitter .

Ces poignées de main sont « étranges », a noté Hollande, s’adressant au programme Quotidien sur TMC, diffusé mercredi. « De ce point de vue, Emmanuel Macron est plutôt passif dans le couple », a déclaré. Le public a alors éclaté de rire.

L’ex-président s’en est pris à son successeur, qui a été ministre de l’économie dans sa propre administration. Interrogé si Macron est le président des riches, il a répondu « Non. Il est le président du TRÈS riche. »

Les commentaires de Hollande ne sont pas passés inaperçus par le porte-parole du gouvernement français Benjamin Griveaux, considéré comme l’ un des alliés les plus proches du président français Emmanuel Macron.

La remarque de rôle «passif» est «une grosse blague, elle a une touche d’homophobie. Cela ne lui fait aucun crédit », a-t- il déclaré, s’adressant à LCP TV jeudi.

Auto-ridicule?

Alors que les médias sociaux étaient en ébullition sur le langage corporel maladroit entre le président américain Donald Trump et Macron, beaucoup de gens ont ridiculisé la blague de rôle «passive» de Hollande . « Après ces remarques honteuses, je regrette d’avoir voté pour lui en 2012 » , a écrit une personne , tandis qu’un autre a ajouté : « Cette bande dessinée crée un spectacle d’une seule personne. »

«Et qu’en est-il de cette [photo]?» , A demandé une personne, ajoutant une photo de chaleureuse accolade entre Hollande et l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry en janvier 2015.

D’autres ont fait remarquer que Hollande est tombé dans l’auto-ridicule alors qu’il était président. « Alors, qui s’est vraiment attendu à ce qu’il fasse mieux en tant qu’ex-président? »

Hollande, dont la note d’approbation n’était que de 4% à la fin de sa présidence en 2016, a été confronté à un barrage d’insultes en ligne. Il a été ridiculisé une fois pour avoir porté un chapeau et un manteau traditionnel kazakh, avec le Twitterati disant qu’il ressemblait à Borat de Sacha Baron Cohen, et produisant un mème représentant Hollande dans diverses tenues. À une autre occasion, il a subi un fiasco sur les réseaux sociaux au cours d’une session de Periscope, alors que les gens commençaient à insulter le leader français de l’époque et l’avaient même encouragé à démissionner.