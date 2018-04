I, demens, et saevas curre per Alpes : Pourquoi Juvénal engueule Hannibal

I, demens, et saevas curre per Alpes, Ut pueris placeas, et declamatio fias!

Pourquoi Juvénal engueule Hannibal

Notre génie indigné se déchaîne contre les guerriers de nos livres d’histoire.

« Pèse la cendre d’Hannibal : combien de livres trouves-tu sur ce général ? Le voilà, celui qui se sentit à l’étroit dans l’Afrique battue d’un côté par l’océan maure et touchant de l’autre au tiède climat du Nil, étendue plus loin encore, jusqu’aux peuples d’Éthiopie, jusqu’à l’autre terre des éléphants. Il ajoute l’Espagne à son empire, il passe les Pyrénées ; la nature lui oppose les Alpes et leurs sommets neigeux : il ouvre les rochers, il dissout la montagne. Déjà il occupe l’Italie, mais ses regards vont plus loin. » Rien n’est fait, dit-il, si les soldats carthaginois ne brisent pas les portes de Rome et si je ne plante pas mon drapeau au cœur de Subure. » Quelle figure, quel sujet de tableau, ce général borgne monté sur son éléphant de Gétulie ! Mais quelle est la fin de l’aventure ? O gloire ! Il est vaincu ce grand guerrier ; il se précipite dans la fuite et l’exil ; puis le fameux, l’admirable client attend à la porte d’un palais royal l’heure où son patron, un tyran de Bithynie, daignera s’éveiller. Le terme de cette vie qui mit jadis sens dessus dessous les affaires des hommes, ni les épées n’en décideront, ni les rochers, ni les flèches ; mais le bourreau du vainqueur de Cannes, le vengeur de tant de sang répandu, sera un simple anneau.

Va insensé, cours à travers les Alpes escarpées, pour finalement amuser des écoliers et devenir un sujet de déclamation ! »

Satire X, vers 133-167, traduction jouissive (avec diérèse) de Maître Henri Clouard