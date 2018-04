Quand Philippe Grasset entend Nicolas Bonnal GLOUSSER !!!

Philippe Grasset : On entend d’ici l’ami Bonnal glousser, en faisant remarquer que le film L’Avocat du Diable, où Pacino interprète le rôle d’un mystérieux avocat, un d’au-delà du barreau comme seul le Diable peut imaginer être lui-même, et nous reçoit dans un appartement aux proportions gigantesques, à la décoration à la fois sombre et éblouissante, aux contorsions étranges et sataniques, – et Nicolas de nous rappeler que Trump avait bien voulu prêter son appartement de la Trump Tower à l’équipe du film. Bien… Malgré la taille, Macron n’est pas Pacino : alors, qui était le Diable dans cette affaire ? Eh bien, le Diable-bouffe évidemment !

