Corée du Nord et tarés du sud : Ali gâteux à l’Arctique de la mort de rire…

En attendant, les amis de Trump espèrent bien que tout cela lui vaudra le Prix Nobel de la Paix. C’est un des buts politiques essentiels de Trump, dont la présidence est d’abord faite, dans le chef du président actuel, pour riposter point par point à celle d’Obama (incroyable Prix Nobel de la Paix 2009 « pour ses efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie et la coopération internationale entre les peuples ») et installer une image apportant satisfaction et confort à un caractère hypomaniaque et ostensiblement narcissique. Toute crise, dans notre époque, a nécessairement une dimension-bouffe : l’affaire du Prix Nobel pour Donald Trump fait l’affaire.

