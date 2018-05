James Kunstler et la fin de notre monde de cons

L’Amérique est devenue une nation-Alzheimer. On se souvient de quelque chose pendant quelques minutes, pas plus. Les médias, qui prétendent fonctionner comme une sorte de cerveau collectif, sont un trou noir de la mémoire où les événements sont expédiés aussi vite qu’ils arrivent et réduits à l’oubli. Une attaque en Syrie, dites-vous ? De quoi s’agissait-il ? Facebook a volé votre … quoi ? Quatre vies ont disparu dans un … un quoi ? Quelque chose à propos des parlotes ? Trump a dit … quoi ? Alors, je propose de faire une pause aujourd’hui, pour évaluer la situation dans ce pays alors que l’hiver semble enfin céder la place au printemps.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes une nation submergée par une marée d’avocats qui s’est conduite elle-même dans un cul-de-sac d’accusations, de mises en examen, d’inculpations, de poursuites, de contre-poursuites et d’allégations qui accumulent des heures et des heures de prestations facturables jusqu’à faire s’effondrer les Rocheuses. La meilleure chose à faire serait que la moitié des avocats de ce pays fassent mettre l’autre moitié en prison ; alors, il y aurait finalement des conditions pour que le reste d’entre nous se reconnecte avec la réalité.

En quoi consiste cette réalité ? Le fait préoccupant est que nous avons une économie qui ne peut pas continuer comme nous voudrions qu’elle fasse : une machine qui crache toujours plus de choses pour toujours plus de monde. Nous avons vraiment atteint les limites d’une économie industrielle fondée sur des sources d’énergie bon marché et puissantes. L’énergie, surtout le pétrole, n’est plus bon marché. Le fantasme selon lequel nous pouvons facilement le remplacer par des éoliennes, des panneaux solaires et des projets technologiques encore inédits va laisser beaucoup de gens non seulement déçus mais dépourvus, perdus dans d’immenses difficultés et probablement morts à moins que nous ne procédions à des réajustements sévères dans notre vie quotidienne.

Nous avons aggravé horriblement ce problème en empruntant tant d’argent sur l’avenir pour couvrir les dépenses d’aujourd’hui que finalement l’argent est en train de perdre sa signification en tant que tel, – c’est-à-dire la perte de la foi en la valeur de l’argent. C’est ce qui arrive quand l’argent n’est plus qu’une représentation d’une dette qui ne peut être remboursée. Cette habitude d’emprunt sans souci de l’avenir a permis au pays de prétendre qu’il fonctionne et fonctionnera efficacement et sans limites. Dernièrement, ce jeu de simulation a atteint une telle intensité qu’il a expédié la corporation de la finance dans une sorte de paradis d’une jubilation sans fin. Les turbulences du marché du mois de février sont derrière nous et la route qui nous attend ressemble à l’autoroute qui mène à Vegas à l’aube d’un jour d’été.

Tesla est la métaphore parfaite de l’économie américaine : une entreprise criblée de dettes et de subventions gouvernementales, incapable de livrer le produit miracle souhaité – des voitures électriques à des coûts abordables – qui s’agite en tournant en rond pour repousser la faillite. Tesla a alimenté l’un des principaux fantasmes de l’époque : nous pouvons écarter les problèmes climatiques causés par un excès de CO2 tout en donnant une nouvelle vie aux grands ensembles de banlieue sans avenir dans lesquels nous avons si follement investi pour leur construction. En d’autres termes, remplir de sable un trou à rat qui est aussi un trou sans fond.

Parce que rien de tout cela n’arrivera. Le véritable message de l’inégalité des revenus est que la nation dans son ensemble devient de plus en plus appauvrie et que même la “richesse” massive des fameux “un-pour-cent” se révélera fictive, dans la mesure où elle est représentée par des avoirs, – actions, obligations, devises, appartements à Manhattan, – qui représentent une fiction de la valeur supposée. Les “très-riches” seront beaucoup moins riches alors que le reste se trouve déjà engagé dans une lutte à mort pour rester nourri, logé et au chaud. Bien entendu, tout cela ne fait qu’augmenter la possibilité que des troubles sociaux graves détruisent ce qu’il subsiste de richesse disponible et les gens qui la détiennent.

Ce qui nous attend est la contraction. De tout. Activité, population. L’économie industrielle ne va pas être remplacée par une utopie super high-tech, parce que cette utopie a besoin d’une économie industrielle de soutien solide pour se réaliser. C’est d’ailleurs vrai, soit dit en passant, pour toutes les autres nations “avancées”. Il reste à la Chine quelques années d’approvisionnement fiable en pétrole avant qu’elle ne découvre qu’elle ne peut plus fabriquer de panneaux solaires ou peut-être même ne plus utiliser le magnifique système de surveillance électronique qu’elle a mis en place avec tant de finesse. Leur système politique s’avérera au moins aussi fragile que le nôtre.

Peut-être même le temps viendra-t-il où les jeunes, en particulier aux États-Unis, devront mettre de côté leurs ébats culturels et ludiques du jour et ajuster leurs attentes pré-programmées aux nouvelles conditions de contraction avec tout ce que cela signifie de difficultés pour conduire une vie dans des conditions extrêmement et sévèrement différentes. Cela signifiera mieux apprendre à faire quelque chose de vraiment pratique et pas nécessairement de haute technologie. Cela signifiera mieux identifier les parties du pays où il sera possible de vivre en sécurité. Cela signifiera mieux se dissimuler quand on se trouvera coincés dans les endroits les plus défavorisés où règnera le désordre.

James Howard Kunstler