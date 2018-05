Le colonel Patrick Lang et le déclin technologique de l’armée américaine

Les États-Unis sont impliqués dans une guerre mondiale depuis dix-sept ans. Cela a été un genre spécial de guerre menée contre les guérillas islamistes et les terroristes dans le monde entier. Une telle guerre exige souvent un équipement très différent de celui utilisé contre les États, en particulier un État fortement structuré. Dans ce contexte, les fonds consacrés à l’amélioration d’équipements tels que le TLAM (Tomahawk) ont été fortement réduits. Les fonds ainsi dégagés ont été orientés vers les UAV (drones) et ont nourri les coûts incroyables des grandes forces terrestres en l’absence de conscription. L’administration Obama aimait utiliser les forces armées mais ne pensait pas à elles avec le même empressement que pour ses programmes sociaux. La loi de séquestration qui en résulta et affecta le financement de la défense a joué un rôle dans le déclin de l’efficacité des équipements américains par rapport à celui des Russes. Il y aura un changement dans ces orientations de financement.

J’ai eu des contacts avec plusieurs sources étrangères ayant accès à l’information nécessaire pour avoir un jugement valide, qui me disent que les Russes ont raison. Ces personnes sont d’une orientation politique plutôt favorable aux États-Unis, tout comme leurs gouvernements. Plus des deux tiers des missiles de la coalition formée par les USA n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Pourquoi ? Toutes les raisons citées ci-dessus ont dû jouer un rôle dans cette défaite aérienne. Des armes d’attaque obsolètes, une défense aérienne entièrement intégrée et le professionnalisme des opérateurs des systèmes anti-aériens.

Une enquête est en cours pour déterminer ce qu’il faut faire pour remédier à la situation.

En même temps, il est clair qu’il y avait une entente entre les gouvernements pour s’assurer que les lignes rouges russes n’étaient pas franchies…

Patrick Lang