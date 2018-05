Theognis de Mégare et le déclin de la cité grecque (lisez mon ami Nicolas Richer)

Theognis de Mégare et le déclin de la cité grecque

Poète élégiaque, Théognis vécut au sixième siècle avant notre ère. Membre du parti aristocratique. Nostalgique cité par Fustel de Coulanges. Ce serait le Chateaubriand de la Grèce ancienne.

Les béliers, les ânes et les chevaux, Cyrnos, nous les cherchons de bonne race, et l’on veut qu’ils aient une bonne origine ; mais, épouser une vilaine, fille de vilain, n’inquiète pas un homme bien né, pourvu qu’elle lui apporte beaucoup d’argent. Une femme non plus ne refuse pas d’être l’épouse d’un vilain, s’il est riche ; c’est l’homme riche qu’elle veut au lieu de l’homme bien né. C’est la richesse, en effet, que l’on considère ; le noble prend femme chez le vilain, le vilain chez le noble : la richesse confond les races. Ainsi ne t’étonne pas, fils de Polypaos, que la race de nos concitoyens s’altère ; bon et mauvais, tout est mêlé.

Cyrnos, cette ville est grosse, et je crains qu’elle n’enfante un redresseur de notre démesure, car ses habitants sont encore sages, mais les chefs inclinent à tomber dans une grande perversité. Jamais encore, Cyrnos, les bons n’ont mené une ville à sa perte ; mais celle où les méchants se sont plu à commettre des excès, à corrompre le peuple, à donner raison aux hommes injustes, pour leur profit personnel ou leur pouvoir, cette ville, crois-le, ne restera pas longtemps dans le calme, même si, maintenant, elle repose dans une parfaite tranquillité, du moment qu’il plaît aux méchants de réaliser ces sortes de profits qui amènent, avec eux, le malheur public. De là viennent, en effet, les révolutions, les luttes fratricides et la tyrannie.

Le mieux, pour ceux qui sont sur terre, serait de ne pas être nés, et de ne pas voir les rayons pénétrants du soleil ; mais, s’ils sont nés, c’est de franchir au plus tôt les portes d’Hadès et d’être étendus sous une épaisse couche de terre.