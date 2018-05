Quand Paul Craig Roberts engueule encore les russes !

Passé sur Dedefensa.org.

La façon dont le gouvernement russe s’exprime conduit à penser que les Russes croient que les actions militaires de Washington au Moyen-Orient au cours des 17 dernières années, depuis l’invasion américaine de l’Afghanistan qui est une guerre toujours en cours, concernent la lutte contre le terrorisme. Les Russes continuent d’exprimer l’opinion que la Russie et les États-Unis devraient joindre leurs efforts en une lutte commune contre le terrorisme. Apparemment, le gouvernement russe ne semble pas comprendre que le terrorisme est la création de Washington. Les longues guerres avec des résultats défavorables qui ont été les résultats des invasions par Washington de l’Afghanistan et de l’Irak ont conduit Washington à recruter et à former des terroristes pour renverser la Libye et la Syrie. On comprend clairement que Washington ne va pas se battre contre l’arme qu’il a créée pour réaliser son programme.

La confusion du gouvernement russe au sujet de la relation de Washington au terrorisme est la quatrième cause de la crise syrienne en cours. Washington a été pris complètement de court en 2015 par l’intervention surprise de la Russie en Syrie aux côtés du gouvernement syrien contre les “rebelles” djihadistes de Washington. La Russie contrôlait complètement la situation et aurait pu mettre fin à la guerre en 2016. Au lieu de cela, elle a voulu apaiser Washington et montrer un visage raisonnable à l’Europe, et le gouvernement russe a annoncé en mars 2016 une victoire et un retrait prématurés. Cette erreur fut répétée et chaque fois que la Russie fit cette erreur, Washington en profita pour déployer ses propres troupes et aéronefs pour réapprovisionner et regrouper ses mercenaires djihadistes, et pour susciter ou faciliter la participation israélienne, saoudienne, française et britannique aux assauts militaires contre la Syrie. Désormais, le problème est que les troupes américaines sont mêlées aux mercenaires djihadistes, ce qui rend difficile pour l’alliance syro-russe de nettoyer le territoire syrien des envahisseurs étrangers sans tuer des Américains, ce que les Russes et les Syriens ont jusqu’ici évité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, accuse Washington d’essayer de partager la Syrie mais c’est l’indécision russe qui a conduit à la partition de la Syrie.

L’incapacité du gouvernement russe à comprendre l’alliance américano-israélienne / néoconservatrice et ce que cela signifie pour le Moyen-Orient, ainsi que l’indécision du gouvernement russe à fournir à la Syrie le système de défense antiaérienne S-300, ont permis à la crise de dégénérer avec l’attaque non revendiquée de la nuit dernière [30 avril] sur les positions militaires syriennes avec ce qui semble avoir été des bombes à pénétration profonde, marquant ainsi une escalade dans la violence des attaques.

Les attaques de la nuit dernière ont tué des Iraniens et la prochaine attaque pourrait tuer des militaires russes. À un moment donné, le gouvernement russe devrait arriver à se lasser de ses humiliations permanentes, auquel cas les avions israéliens et américains commenceront à tomber du ciel et les attaques contre les positions “rebelles” feront des victimes américaines.