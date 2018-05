La Hyre philosophe après Freud

Intéressant ce bon vieux Freud, en effet le changement est aussi physique, psychique, morphologique etc… Les femmes se masculinisent et les hommes se féminisent c’est indéniable,

c’est une prolongation de la perte de repères globale qui nous est imposée. Plus de traditions, de repères culturels séculaires voire immémoriaux, mais une sous-culture de masse qui phagocyte tout

sur son passage et détériore l’homme à la racine jusqu’à son âme. Lorsque l’homme n’aura plus aucun repère, et plus aucun moyen de jugement, sans son libre arbitre, l’on pourra dès lors en disposer à loisir comme un poisson rouge dans son bocal, le plus vulnérable des êtres dans ce qu’il pense être une « bulle de sécurité ».

Déboussolé, l’homme a troqué ses vertus cardinales (comme les points cardinaux) pour leurs contraires, il est dans la subversion totale, la subordination : l’insouciance pour la prudence, les excès pour la tempérance,

la pleutrerie pour le courage, et l’iniquité, l’égotisme pour la justice.

Inutile de s’attarder sur l’Espérance, la Foi et la Charité, elles ont été balayées il y a fort longtemps et remplacées par Jouissance, Défiance et Sensiblerie.

Dieu à fait l’homme à son image et l’homme dans son arrogance et sa haine de Dieu se met à refuser cette image, il divinise son corps et en nie toute l’origine, toute ressemblance.Plus loin que le Non Serviam, l’attitude contemporaine en vient à nier toute origine à la création.

Cette dissemblance professée comme une libération de l’homme de tous les carcans et autres dépendances aux opioïdes religieux est le dernier coup de maître de satan pour nous séparer définitivement du Créateur.

Freud ne disait-il pas qu’il fallait tuer le père ? Mais le père n’était pas celui qu’on croit, c’est notre Père à tous qu’il faut tuer.