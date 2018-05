Comment le pape habile et nul achève activement l’église cathodique : 45 000 lecteurs, et c’est ici…

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-pape-Francois-est-il-en-train-d-achever-l-Eglise-catholique-39057.html

Un qui semble ne rien épargner à son Église est le pape actuel, chouchou nouveau de la mondialisation et de la perestroïka catholique. Il ne sait pas quoi dire ou faire pour justifier et encourager les démons de notre société et pour scier la branche sur laquelle les croyants se croyaient assis. On me dira que c’est pour cela, sans doute, qu’il a remplacé le brave Benoît XVI compromis par sa rigueur traditionaliste et par son esprit supérieur. Avec son successeur, tout est plus clair, encycliques y compris. Le 6 juin dernier, il en a oublié son latin et s’est exprimé dans un anglais de pacotille quand le rabbin et l’imam invités le faisaient dans leur langue liturgique.

On connaît la chanson : le pape n’aime pas le protocole, il n’aime pas les tenues de pape, il défend les pauvres et surtout l’immigration, s’il confesse « n’être pas de droite » et pourfendre les « obsédés de l’avortement » et autres « idéologues de la foi » ; il dialogue avec les femmes prêtres anglicanes et, enfin, il ne s’estime pas compétent pour juger les gays !

Mais tout en défendant les homosexuels, ce pape raffole quand même de dénoncer la pédophilie de son clergé. Ce grand ami des médias a ainsi fait état le 13 juillet dernier au journal maçonnique italien La Repubblica de son inquiétude à ce propos. Chose étonnante, les propos donnés en italien ont été retranscrits en français mais pas en France. Je cite la meilleure version :

« À la question de savoir ce que fait l’Église, le pape répond : « Plusieurs de mes collaborateurs qui luttent avec moi me rassurent avec des données fiables qui évaluent la pédophilie dans l’Église à 2 %. Ces chiffres devraient me tranquilliser mais ce n’est pas le cas. » »

2 %, voilà qui nous paraît énorme ! Que diraient les associations de parents d’élèves si 2 % d’enseignants pédophiles étaient avoués par un ministre ? Et que dirait-on si quelqu’un prétendait appliquer le principe de précaution à toute cette faune ? Mais ce pontife baba cool (qui veut faciliter aussi l’annulation des mariages) s’en prend aussi à sa hiérarchie :

« Ces 2 % de pédophiles sont des prêtres et même des évêques et des cardinaux. Et d’autres, encore plus nombreux, savent mais se taisent, ils punissent mais sans en dire le motif. Je trouve cela intenable et j’ai l’intention de m’y attaquer avec la sévérité requise. […] » »

Le Vatican a cru nécessaire de rajouter peu après que l’on n’avait pas compris les propos du pape ! Ce n’est pas la première fois, du reste, qu’on doit recadrer ses provocants ou irresponsables propos.

Imposé par les médias et le politiquement correct, suppôt d’Obama et du Nouvel ordre mondial, tel est le François ; j’ignore par contre si ce pape plaît vraiment à ses ouailles. Il semblerait que c’est plus compliqué que ça et c’est heureux. La brebis sent confusément quelque chose. Mais on ne demandera pas de sondage à l’heure de la religion œcuménique universelle imposée à la barbe des bons chrétiens.