Notre Numide amer : « À travers l’Histoire, je n’ai trouvé aucun peuple aussi masochiste que les Musulmans sunnites d’aujourd’hui, peuples et gouvernements réunis. AUCUNE manifestation de soutien au peuple yéménite martyrisé. AUCUNE condamnation des barbares saoudiens. La Honte. »

Cela entraînera immédiatement de nouvelles et lourdes sanctions américaines.

Riyad – via le chéri et maffieux prince héritier Mohammad bin Salman, (MBS) – sera tout entier sur le front anti-Iran. En parallèle, bien que l’administration Trump puisse exiger la levée du blocus raté contre le Qatar, MBS ne cèdera pas. Il en sera de même du désastre humanitaire qu’est la guerre au Yémen perpétré par ces Gardiens des lieux Saints de l’Islam.

Ces derniers, en réalité, couvrent l’Islam sunnite de leurs gros étrons puants. La masse des Musulmans sunnites sont, pour le moment, dans un coma profond. Chaque année, des millions de musulmans sunnites, plus pauvres les uns que les autres, se battent comme des chiffonniers pour verser l’économie de toute leur vie dans l’escarcelle des maffieux potentats que sont ces princes Saoudiens. Cet argent musulman sert à financer les guerres d’Israël, de l’Arabie et des États-Unis contre ces mêmes Musulmans . À travers l’Histoire, je n’ai trouvé aucun peuple aussi masochiste que les Musulmans sunnites d’aujourd’hui, peuples et gouvernements compris. AUCUNE manifestation de soutien au peuple yéménite martyrisé. AUCUNE condamnation des barbares saoudiens. La Honte.

https://numidia-liberum.blogspot.com.es/2018/05/washington-et-tel-aviv-se-dirigent-vers.html