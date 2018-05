Or de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-­‐‑ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi: mais ils n’iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-­‐‑là aussi.

2 Tim.

3:9