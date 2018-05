Attaque serbe acerbe contre lui ! Son bilan est-il nul ?

Le déclin de Poutine et le livre noir des humiliations russes (extraits)

Le scénario était familier dans tous les détails, y compris la réticence (ou l’incapacité) du Kremlin à anticiper et influencer les événements. » En général, la Russie a agi avec une prudence incroyable « , a noté un analyste arménien favorable à la protestation, ce qui revient à dire que la Russie est restée invisible. L’inertie du Kremlin n’a cependant rien d’incroyable: Moscou n’a pas non plus pu ou pas vouloir exercer son influence dans d’autres théâtres de révolution de couleur, notamment en Ukraine en 2014…

Un signe supplémentaire de désorientation et de faiblesse totale au Kremlin est la nouvelle que l’ancien ministre des Finances, Alexeï Koudrine, sera ramené « pour réparer les barrières avec l’Occident » afin de relancer l’économie russe. Koudrine a dit à plusieurs reprises qu’à moins que la Russie ne rende son système politique plus démocratique et ne mette fin à sa confrontation avec l’Europe et les Etats-Unis, elle ne sera pas en mesure de réaliser la croissance économique.

Les médias pro-gouvernementaux ont à peine pris note de la décision du Kazakhstan de rejeter le cyrillique et d’adopter le latin comme langue nationale. Ils ignorent systématiquement les signes d’éloignement de la Biélorussie , où le président Loukachenko tente discrètement de se faire accepter à contrecœur par l’Occident.

Selon un analyste, le problème est que la Russie ne comprend pas le soft power, que son économie est de la taille de l’Espagne ; on arsenal nucléaire est inutile dans les stratagèmes localisés, ses forces conventionnelles n’ont pas impressionné, et Poutine est trop effrayé pour affronter l’Occident… »

« Quand tout est dit et fait, Israël se comporte comme une puissance mondiale, et la Russie ne l’est pas. Avec ses frappes en Syrie et ses menaces contre la Russie et l’Iran, Israël, soutenu par les Etats-Unis, se sent libre d’agir en toute impunité. Moscou se contraint entre-temps sous une notion fictive de «partenariat» avec les puissances occidentales.

Les interventionnistes pensent qu’il est maintenant temps de profiter de la faiblesse de Poutine pour chasser complètement les Russes de la Syrie, rouvrir le front ukrainien, achever le changement de régime en Arménie et encourager l’implosion du reste de la sécurité économique et économique russe.

Finalement, les Russes peuvent être forcés de répondre à des provocations sans cesse croissantes. Le prix de leur apaisement actuel sera cependant un espace de manœuvre radicalement réduit, et donc un risque exponentiel d’escalade mortelle.

https://russia-insider.com/en/putin-has-shown-weakness-armenia-and-syria-his-credibility-collapsing/ri23361

Srdja Trifkovic