Hypersonique : suprématie russo-chinoise et léthargie américaine (Dedefensa.org)

Les USA vont-ils se prendre une volée mémorable prochainement ? Certains experts US reconnaissent les faiblesses, mais ils s’en foutent décidément…

Philippe cite un certain Gouré (sic) qui écrit pour The National Interest :

« Dans un discours prononcé au Sénat le 14 août 1958, le sénateur et aspirant candidat à la présidence John F. Kennedy proclama l’existence d’un “missile gap” entre les États-Unis et la Russie. Kennedy affirmait qu’à moins de corriger immédiatement ce déséquilibre, le résultat serait l’affaiblissement de la capacité des forces stratégiques américaines à exercer leur dissuasion à l’encontre de l’Union Soviétique. Il apparut plus tard que la situation avait été distordue et qu’en fait le rapport des missiles balistiques à capacité nucléaire favorisait nettement les États-Unis.

» Un nouveau “missile gap” apparaît, et celui-là est basé sur des faits vérifiables. Il s’agit de la disparité qui s’est creusée entre les États-Unis et ses principaux concurrents, la Russie et la Chine, dans le domaine des systèmes d’armes hypersoniques. Un véhicule hypersonique est un système qui se déplace dans l’atmosphère à une vitesse d’au moins cinq fois celle du son, ou Mach 5 [un peu plus de 6 000 km/h dans des conditions moyennes]. Un missile de croisière hypersonique circule continuellement dans l’air en utilisant un moteur spécial à haute puissance. Un véhicule planant hypersonique est lancé dans l’espace au sommet d’un missile balistique, après quoi il manœuvre dans les parties supérieures de l’atmosphère jusqu’à ce qu’il se trouve au-dessus de sa cible et plonge vers elle. Les deux types de véhicules peuvent transporter des armes classiques ou nucléaires.

» Les systèmes d’armes hypersoniques pourraient considérablement modifier l’équilibre existant entre les forces militaires conventionnelles entre les États-Unis et ses principaux concurrents. Ils pourraient frapper des cibles militaires-clef telles que des aérodromes, des centres de commandement et de contrôle, des dépôts et des concentrations de forces quasiment sans alerte préalable. Les systèmes hypersoniques sont considérés comme particulièrement efficaces contre les porte-avions, les gros navires de guerre de surface, les navires de guerre amphibies et les transports fournitures militaires essentielles.

» Ce nouveau “gap” pourrait être beaucoup plus important que celui qu’évoquait [à tort] le sénateur Kennedy il y a une soixantaine d’années. Les armes hypersoniques sont extrêmement difficiles à suivre avec les détecteurs de l’espace aérien des systèmes de défense antimissile existants et pratiquement impossibles à intercepter. Selon le général John Hyten, Commandant du commandement stratégique américain: “Nous n’avons aucune défense contre l’emploi d’une telle arme contre nous, aussi notre riposte ne pourrait être que l’emploi de notre force de dissuasion, c’est-à-dire la triade de nos capacités stratégiques nucléaires au plus haut niveau”.

» Les hauts responsables de la défense des États-Unis ont clairement indiqué que la Russie et la Chine étaient actuellement en tête de la course au développement et au déploiement de missiles hypersoniques. L’année dernière, la Chine a testé un missile hypersonique, le DF-17. Selon le sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie récemment confirmé, le Dr Michael Griffin : “La Chine a mis en service ou peut mettre en service … des systèmes hypersoniques pour une attaque conventionnelle rapide qui peut atteindre des cibles à milliers de kilomètres de la côte chinoise et faire courir les plus grands risques à nos groupes aéronavals ou à nos forces déployées de l’avant.

» “Nous n’avons pas aujourd’hui de systèmes qui puissent les mettre en péril d’une manière correspondante, et nous n’avons pas de moyens de défense contre ces systèmes. S’ils choisissent de les déployer aujourd’hui, nous serions désavantagés”.

» Dans son discours télévisé à l’Assemblée fédérale russe, Vladimir Poutine a souligné le fait que l’armée russe avait déployé des armes stratégiques invincibles capables de vaincre toute défense. Il a ensuite annoncé que son pays “développe activement des armes hypersoniques”.

» Le directeur de la DARPA, Steven Walker, a souligné que la Chine a construit une infrastructure scientifique et technique importante pour soutenir le développement de systèmes d’armes hypersoniques. “Si vous regardez certains de nos concurrents, et particulièrement la Chine, vous voyez que le nombre d’installations qu’ils ont construites pour fabriquer des systèmes hypersoniques […] surpasse le nombre que nous avons dans ce pays. Il les dépasse rapidement d’un facteur de l’ordre de 2 ou 3. Il est clair que la Chine en a fait une de ses priorités nationales. Nous devons faire la même chose.”

» Les systèmes hypersoniques feront partie intégrante des stratégies anti-accès / interdiction de zone (A2 / AD) de la Russie et de la Chine. Le butde ces stratégies est de créer un environnement offensif et défensif mortel pour l’adversaire jusqu’à des milliers de kilomètres des territoires de ces acteurs, que leurs adversaires, en particulier les États-Unis, ne peuvent pas pénétrer. Les deux pays déploient déjà activement des systèmes de défense aérienne et antimissile hautement sophistiqués et intégrés ainsi que des missiles balistiques et de croisière basés sur terre et sur mer, certains capables de frapper des cibles mobiles. »

« Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont peut-être perdu leur avance dans un certain nombre de technologies militaires avancées, y compris les hypersoniques. Mais cela ne signifie pas qu’il sont hors de la course. L’hypersonique est un domaine qui doit devenir une priorité de modernisation pour l’administration Trump et celles qui suivent. »

Philippe Grasset :

Nous voyons une première cause dans l’incapacité absolue des USA de se débarrasser de leur sentiment d’exceptionnalité, et de supériorité militaire globale et universelle qui l’habite comme une véritable pathologie de la psychologie depuis1990-1991 et 9/11. (Auparavant ce n’était encore qu’un grave complexe de supériorité.) Il s’agit des traits de la psychologie américaniste que nous avons rappelés encore récemment, dans un passage qui expliquait, de la même façon, comment les USA avaient laissé se développer une puissance électronique supérieure chez les Russes. Ce sentiment, expliqué dans le paragraphe cité ci-dessous, explique aussi bien la lenteur US dans le développement des engins hypersoniques que l’absence de réactions d’alarme, voire de panique au niveau public, mis à part quelques spécialistes qui affrontent directement le problème…

Et Philippe d’ajouter :

« Il existe aux USA dès les origines un tel usage intensif de la communication pour formater le sentiment du citoyen vis-à-vis de son pays, dans un pays bâti sur la communication et nullement sur la vérité historique, qu’il y a effectivement une véritable création permanente d’une psychologie américaniste typique. Au cours de nos recherches, nous avons isolé deux traits spécifiques de cette psychologie, qui constituent non pas des capacités spécifiques de perception, mais des perceptions imposées à la psychologie américaniste à la différence des autres. Outre le trait de l’inculpabilité qui est le sentiment de l’absence à terme et décisivement de culpabilité de l’américanisme quelle que soit son action, il y a également le caractère de l’indéfectibilité, complément du précédent, qui est la certitude de ne pouvoir être battu dans tout ce qui figure conflit et affrontement. »