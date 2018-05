La Hyre philosophe encore…

La démocratie c’est la fin de la civilisation, le naturel est chassé par les systèmes, les hommes ne sont plus que des citoyens c’est-à-dire des être intermédiaires utilitaire qui n’existent que par et pour leurs fonctions et non en tant que tels.

La vie s’en trouve réquisitionnée. C’est une plaie. Tout devient rouage d’une immense machine qu’un rien enraye, justifiant par là-même les exclus et autres oubliés, rouages énormes bien qu’inutiles d’un mécanisme qui ponctionne et concentre toutes les forces pour n’actionner que de petits leviers en son sommet dont une infime quantité bénéficiera. Tout ça pour ça, c’est le prix de la démocratie, de son fonctionnement, de ses guerres…

La royauté était forte de milliers de mécanismes qui dans l’idéal marchaient à l’unisson, au mieux de concert. Chacun pouvait s’épanouir, en démocratie c’est impossible, on ne produit que pour les autres ou le rouage saute.

La démocratie c’est antichrétien, il n’y a pas de salut, pas d’espérance ni de charité, par contre on se rapproche avec ce schéma de la Grande roue de l’existence du samsara. Un état de l’homme privé de Grâce dans la malédiction.