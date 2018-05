Le professeur John Gray et la folle messe noire occidentale

Le professeur John Gray note, dans son livre intitulé Black Mass, que « le monde dans lequel nous nous trouvons… est jonché de débris de projets utopiques qui, bien qu’ils aient été formulés en des termes séculiers niant la vérité de la religion, sont en fait des véhicules d’un mythe religieux ». Les révolutionnaires jacobins ont lancé la Terreur comme une violente réponse à la répression des élites − emballée dans l’humanisme des Lumières de Rousseau − comme une violence justifiée par la violence de la répression des élites ; les bolcheviks trotskystes ont assassiné des millions de personnes au prétexte de réformer l’humanité grâce à l’Empirisme scientifique ; les nazis ont fait de même, au nom de la poursuite du « racisme scientifique (darwinien) ».

« Tous ces projets utopiques… », affirme Gray, « …sont des versions de la croyance apocalyptique en une ‘Fin des temps’, lorsque les maux du monde disparaîtront par le massacre des corrompus dans un monde en chaos, et dont seuls les élus seront épargnés. Les Jacobins et les Trotskystes ont peut-être détesté la religion traditionnelle, mais leur conviction qu’il peut y avoir une rupture soudaine dans l’histoire, après laquelle les défauts de la société humaine seraient abolis à jamais − par la volonté et la technologie humaines, plutôt que par un acte de Dieu − représente essentiellement une inversion de forme séculière de la tradition apocalyptique juive dans laquelle Jésus était un protagoniste (qui croyait que le monde était destiné à une destruction imminente, de sorte qu’un monde nouveau, et parfait, pourrait le remplacer). »

“Mais aussi, la méta-narrative occidentale contemporaine d’un monde convergeant vers un type unique de gouvernement et de système économique − démocratie universelle et marché libéral promettant la « prospérité pour tous », « la fin de l’histoire », n’est rien d’autre, affirme Gray, que la version la plus récente de la tradition apocalyptique juive telle qu’implantée dans le christianisme (et influencée par le manichéisme ultérieur)”.

Historiquement, l’échec de la volonté de Dieu a été attribué à la résistance de la puissance du mal, qui a été personnifié comme Satan, et on voit ici, par exemple, la personnification moderne de Satan sous le visage de Poutine largement répandue dans les écoles britanniques.

L’attaque contre la Syrie n’est pas un « accident de parcours », facilement oublié, et après lequel nous pourrions souffler et revenir aux affaires habituelles. Le traumatisme engendré par l’utopisme occidental séculier (les Lumières européennes) en cours de dissolution n’est pas quelque chose qu’on peut traverser aussi facilement. L’altérité : d’autres cultures s’unissent et nous mènent vers des chemins différents, bien que cela soit encore en phase latente. Nous devrions nous attendre à plus d’ « accidents de parcours ». Il faut s’attendre à des surprises. Les prochaines pourraient bien être plus dangereuses encore. Le traumatisme de la dissolution de l’Occident ne sera ni rapide ni sans violence, d’autant plus que le choc de découvrir que la « technologie »n’est pas en quelque sorte inhérente à la culture occidentale, mais que l’« autre » peut faire aussi bien, voire mieux, frappe au cœur même du « mythe » occidental de son propre exceptionnalisme.