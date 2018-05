Mélenchon part en Russie pour fêter le 8 mai et éviter la guerre (on verra…)

Ce que je vais faire en Russie

La tête encore pleine des clameurs de la marche du 5 mai, je rédige ces lignes en attendant de décoller pour Moscou. Quelques mots seulement, donc. Je vais dire ce que je vais faire là-bas. Sachant la bienveillance médiatique dont je suis entouré, je vais dire aussi ce que je ne ferai pas afin que nul n’en ignore.

Je me rends en Russie dans le cadre du programme annuel de déplacements à l’étranger que j’établi autant que possible à l’avance. Je suis en Russie mais je serai bientôt à Hambourg (juin), de nouveau en Espagne (juillet), au Mexique (juillet) aux USA (prévision octobre/novembre). Restent dans les tuyaux le Royaume-Uni et un pays du Maghreb. L’année 2018 est la seule année sans élection en France avant quelques temps. Je concentre donc tout ce que je peux sur cette année. Notamment ce qui a été reporté plusieurs fois. Comme ce voyage en Russie.

Mon intention politique est de marquer par un geste symbolique le refus du climat de guerre et d’escalade entretenu avec la Russie. Marquer de la sympathie et de l’amitié pour le peuple russe dans le contexte actuel est une opération délicate. On rompt le nœud gordien des procès d’intention et des amalgames en allant au bon endroit au bon moment. Je vais donc à Moscou fêter l’anniversaire de la victoire sur les nazis qui ont fait vingt millions de morts dans ce pays. Façon de rappeler sans cesse le danger qu’est l’extrême droite en Europe. Ce jour-là, tous les Russes de toutes origines et de toutes confessions défilent dans la rue en portant le portrait d’un parent mort à la guerre ou participant aux combats. Je porterai le portrait d’un officier français de l’escadrille Normandie Niémen, unité d’aviation franco-russe qui combattit les nazis au nom de la France libre du général de Gaulle. Je participerai donc d’abord à la commémoration du combat des nôtres puis j’irai défiler avec les Russes. Mon message : paix et amitié avec la Russie.

Je rencontrerai dans le même état d’esprit les investisseurs français présents à Moscou à cette date et je suppose qu’ils évoqueront la question de l’impact des sanctions stupides décidées contre la Russie par les USA et servilement adoptées par leurs caniches de l’Union Européenne. Je leur dirai ce que je pense de la ligue anti-russe qu’est la prétendue « Europe de la défense ». Mon message politique ici : les sanctions sont absurdes, mieux vaudrait passer par une conférence de la paix sur les frontières que par les escalades verbales et les sanctions qui ne nuisent qu’aux peuples. L’OTAN est nuisible au français et aux européens.

Je vais rencontrer Sergueï Oudaltsov, le président du Front de gauche de Russie, une formation d’opposition de gauche au gouvernement russe et à Poutine. Je le lui avais promis après sa sortie de prison. Mon message est qu’on peut être ami de la Russie et du peuple russe sans être un partisan du parti politique au pouvoir en Russie.

Ce que je ne ferai pas en Russie.

Je ne participe à aucune manifestation d’opposition sur place car je ne suis pas venu provoquer le gouvernement russe quelques jours avant la venue du président de mon pays, la République française.

Je ne participe ni à l’investiture du président Poutine (dont je reconnais l’élection autant que je reconnais celle du Président Macron pour ceux qui en doutent) ni au défilé militaire de la place rouge le jour anniversaire de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie, le 9 mai (quoique les exploits de l’Armée rouge qui écrasa l’armée allemande et permirent la libération de l’Europe m’impressionnent toujours autant).

Ce programme est connu de toutes les autorités russes. Il ne m’a été créé aucune difficulté d’aucune sorte. Personne ne m’a empêché la rencontre avec Oudalstov et personne ne m’a obligé à remplir les déclarations ridicules et offensantes qu’exigent les USA pour laisser les gens entrer sur leur territoire.