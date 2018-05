Howard Hawks et la race si française des coureurs des bois

La race et l’esprit français disparaissent avec la énième république, l’Europe et la mondialisation ; et avec elles le charme, la distinction, le courage et l’esprit chevaleresque qui en étaient l’apanage. La belle expression de coureur des bois, et à la garde époque, chaque famille avait son fils ou son frère aventurier hauturier, permettra aux survivants de se remémorer des Français de haute époque.

Je les avais oubliés. Un des grands westerns de Howard Hawks m’a permis de redécouvrir une particularité bien française de notre colonisation, présence à la fois spirituelle et hauturière, en Amérique du nord. Repensez aux noms de Duluth, Saint Paul, Saint Louis, Bâton rouge, Nouvelle Orléans, la ville martyre du sud de l’Amérique, qui tous témoignent de l’ardeur et du talent des nôtres au temps des rois. Napoléon ne s’est pas trompé en leur bradant la Louisiane ! Il aura créé de A à Z la France ratée.

Le film de Howard Hawks est la Captive aux yeux clairs (the big sky) avec dans le rôle principal Kirk Douglas. Il narre la remontée du Missouri à bord d’un bateau de trappeurs français. On y parle français, on y danse français, on s’y bat en français. Comme on sait, les Français, qui n’étaient pas racistes, n’étaient pas hostiles aux indiens et partaient affronter les frimas pour échanger avec les tribus des pacotilles contre de la fourrure. C’est ici qu’intervient le coureur des bois. Dans le film de Hawks m’y a fait penser un trappeur superbement interprété par un vétéran des chefs d’œuvre de Ford et Wash, j’ai nommé Arthur Hunnicutt, d’ailleurs couronné aux oscars pour sa prestation. C’est lui qui philosophe sur le sort de la nature pillée à loisir par le prédateur humain devenu fou et surtout trop bien armé. On est en 1831 et dans quelques décennies il n’y aura plus rien à chasser nulle part. On aura une carte de crédit pour aller au rayon viandes du Carrefour prochain.

Hunicutt joue ici un Voyageur, un trappeur intégré (il est anglo-américain mais il parle français) dans le monde indien, un trappeur qui a dépassé le stade de l’hostilité et de l’altérité, et qui vit de temps en temps dans leur monde, de temps en temps dans le nôtre. Le coureur des bois n’est ni urbain ni sauvage, il est coureur des bois. Il est débrouillard, passe-partout, il aime les belles indiennes, il a peu de comptes à rendre à quiconque. Il illustre à sa manière l’anarchisme de droite dont on aura eu la dernière version avec la génération des Blondin, Audiard ou José Giovanni, disparu depuis peu. De ces beaux Français au chef couronné d’une peau de castor, on rappellera les plus illustres : Parmi les coureurs des bois connus, citons : Étienne Brûlé, Louis Joliet, Médard Chouart des Groseilliers, Pierre-Esprit Radisson, Jean Nicolet…

Puisque j’ai cité le nom de passe-partout, je m’en référerai à l’inévitable Jules Verne qui écrit dans son (assez mauvais) roman le pays de la fourrure :

À cette époque, les chasseurs français, quittant Montréal, leur principal établissement, s’avançaient dans le nord plus hardiment que tous autres. Ils vivaient pendant des années au milieu des tribus indiennes. Ils s’y mariaient quelquefois. On les nommait « coureurs des bois » ou « voyageurs canadiens », et ils se traitaient entre eux de cousins et de frères. C’étaient des hommes audacieux, habiles, très experts dans la navigation fluviale, très braves, très insouciants, se pliant à tout avec cette souplesse particulière à leur race, très loyaux, très gais et toujours prêts, en n’importe quelle circonstance, à chanter comme à danser !(*)

C’est exactement comme cela que les coureurs des bois qui remontent le Missouri sont décrits dans le grand film d’Howard Hawks. Ils sont prompts à se battre et à rire, à bosser et s’amuser. L’inverse des Français d’aujourd’hui, qui ne savent plus qui ils sont, quand ils ne sont plus ce que l’on croit qu’ils sont… Si ; des électeurs et des consommateurs.

Ces aventuriers courageux dont certains sont encore célèbres au Québec ne peuvent une fois de plus que nous rendre nostalgiques ; car comme l’a rappelé une historienne, le métissage avec les Indiens avait toujours été encouragé en son temps par les autorités. Le grand Colbert souhaitait passer de la fraternisation et des alliances politiques à une véritable fusion des races. De toutes manières il n’y a plus non plus d’Amérique anglo-celtique, alors… Quand il n’y aura plus de monnaie, de frontières et de peuplades, certains plus débrouillards pourront s’inspirer de cette race étonnante des coureurs des bois.

(*) On pourra aussi consulter des ouvrages plus universitaires.

Podruchny, Carolyn. Making the Voyageur World : Travelers and Traders in the North American Fur Trade. Toronto : University of Toronto Press, 2006.