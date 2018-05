Céline et la dentelle du style

Il s’y connaissait Céline en dentelle grâce à sa mère et il ne parle vachement bien. Ce n’est pas du travail d’amateur mais bien d’orfèvre comme sa langue à lui.

Le style c’est comme la dentelle le style c’est le statut social.

Sa femme :

« La mère de Louis avait le même caractère que son fils, l’intelligence en moins. C’était Louis en plat.

Sans cesse anxieuse et pessimiste, elle incarnait la misère digne qui se tient. Elle était une brodeuse qui ne portait jamais de dentelle. La dentelle, c’était pour les femmes du monde qui avaient de l’argent, c’était normal. Une bijoutière non plus ne portait jamais de bijoux, c’était comme ça, c’est tout. »

Il faut écrire peuple car on est peuple. Mais comme on est fait dans la dentelle on écrira comme un crac artisan.

On l’écoute de clé de sol en clé de fa :

« Le petit nègre, mon guide, revenait sur ses pas pour m’offrir ses services intimes, et comme je n’étais pas en train ce soir-là, il m’offrit aussitôt, déçu, de me présenter sa sœur ».

Quel balancement délicat dans la phrase, quelle ponctuation, quel art de la virgule. D’ailleurs les pros ne s’y méprennent pas. C’est le maître le plus cité du dictionnaire de ponctuation l’emmerdeur.

« J’aurais été curieux de savoir comment il pouvait la retrouver lui sa sœur dans une nuit pareille. »

Céline ou l’art d’oublier les virgules par art de la pudeur et de l’efficacité.

Il a toujours dit que le style c’est l’œuvre (on ne va répéter que le style c’est l’homme, non ?). Mais le style c’est surtout du boulot :

« Je dis que ce que l’on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c’est le style, et le style, personne ne veut s’y plier. Ça demande énormément de travail, et les gens ne sont pas travailleurs, ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie, alors ça ne permet pas beaucoup de travail. »

Nietzsche en parle très bien ; on crie au génie dans le grand public et les bouquins de littérature pour ne pas voir le travail, car on a peur du travail. 90 à 98% de feuillets griffonnés pour Céline. Ce dernier repart sur les impressionnistes qui sont un peu ses maîtres :

« Les impressionnistes étaient de très gros travailleurs. Sans travail, il n’y a pas grand-chose à faire. Il y a l’éloquence naturelle : c’est vraiment très mauvais, l’éloquence naturelle. Il faut que ça tienne à la page. Pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort »

Mais après on bosse trop et on perd des decteurs. Rebatet remarque que les derniers Céline lui avaient échappé. Il écrivait dans le deuxième tome des décombres (le premier est tellement plus drôle):

« La première stupeur passée, on lui faisait fête. Je le croyais fini pour la littérature. Quelques mois plus tôt, je n’avais vu dans son Guignol’s Band qu’une caricature épileptique de sa manière (je l’ai relu ce printemps, un inénarrable chef-d’œuvre, Céline a toujours eu dix, quinze ans d’avance sur nous). Mais il avait été un grand artiste, il restait un prodigieux voyant. »

Pourtant nous sommes comme Rebatet. Après Voyage et les pamphlets nous avons du mal. Evidemment il y a la piscine à Sigmaringen. Mais c’est la rançon de trop bosser et de trop innover. Ila trop bossé à cause Gallimard dit Lucette.

Donc le style c’est ce qui se fait.

« Je trouve que là, il y a quelque chose à faire entièrement, un style. »

Et puis comme s’il avait lu Roland Barthes (qui ne le cite même pas dans son degré zéro de son écriture !) :

« Eh bien, des styles, il n’y en a pas beaucoup dans une époque, vous savez. Sans être bien prétentieux il n’y en a pas beaucoup. »

Céline met après la clé sur le problème essentiel. On sait tout par l’instruction et les journaux, par la télé et les feuilletons. Alors comment faire pour garder un intérêt à la littérature façon Balzac (en réalité c’est celle qui a survécu malgré tout médiocrement, celle du nouveau roman s’étant éclipsée) :

« Du temps de Balzac, on apprenait la vie d’un médecin de campagne dans Balzac : du temps de Flaubert, la vie de l’adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés : et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh ! il y en a des histoires, avec des documents, des photographies… »

Conclusion du maître ; il faut travailler son style :

« Il n’y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire, et même psychologique, du roman est terminé, voilà mon impression. Et alors, qu’est-ce qui lui reste ? Eh bien, il ne lui reste pas grand-chose, il lui reste le style, et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. »

Une petite digression pour clouer Shakespeare au pilori. Et il n’a pas tort ; on aime le prodigieux génie verbal anglais en passant pour quelques citations, mais cela ne tient pas la route. C’est grotesque ou grossier à souhait, Voltaire avait raison. Qui a vu trois pièces à Paris en vingt ans ? Tolstoï a écrit un livre pour se moquer du Shakespeare, et surtout du roi Lear. On le respecte mais c’est pour une bonne raison selon notre Céline :

« Regardez les grandes histoires. Qu’est-ce qui tient au théâtre ? Pas grand-chose. On revient toujours à Shakespeare, forcément. Shakespeare, il a pour lui le costume, ça le sauve. Il se situe donc hors de son époque. Là il a gagné. Tandis que si nous jouons du Shakespeare en costume de ville, nous savons que c’est très mauvais, ça ne donne pas l’effet. Il y a toute espèce de choses qui concourent. »

Ensuite il donne sa définition du style – de son style s’entend :

« Je reviens à ce style. Ce style, il est fait d’une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais très légèrement ! Oh ! très légèrement ! Parce que tout ça, si vous faites lourd, n’est-ce pas, c’est une gaffe, c’est la gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité ; c’est très difficile à faire, parce qu’il faut tourner autour.

Autour de quoi ? Autour de l’émotion. »

Forcer, exagérer. L’hyperbole célinienne clé de son style ? Certainement. C’est pourquoi après l’exercice de style du Voyage les pamphlets sont cinglants, ses meilleures œuvres. Ne faites pas la guerre !

Ils l’ont faite, ils ont même été bien occupés les Français.

Et il en rajoute contre les Ecritures :

« Alors là, j’en reviens à ma grande attaque contre le Verbe. Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : « Au commencement était le Verbe. » Non ! Au commencement était l’émotion. Le Verbe est venu ensuite pour remplacer l’émotion, comme le trot remplace le galop, alors que la loi naturelle du cheval est le galop ; on lui fait avoir le trot. On a sorti l’homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique, c’est-à-dire le bafouillage, n’est-ce pas ? Ou les idées. »

Il a raison, T.S. Eliot lui donne raison. Citons son grand vers :

Out of the sea of sound the life of music,

Out of the slimy mud of words, out of the sleet and hail of verbal

imprecisions,

Approximate thoughts and feelings, words that have taken the

place of thoughts and feelings…

C’est dans les chorus du rocher.

Céline encore lui ; il nous explique qu’il faut sortir de ces gonds.

« Je ne suis pas un homme à message. Je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Le style, dame, tout le monde s’arrête devant, personne n’y vient à ce truc-là. Parce que c’est un boulot très dur. Il consiste à prendre les phrases, je vous le disais, en les sortant de leurs gonds ».

Des messages il a essayé pourtant…

Du coup évidemment c’est dur, il y a beaucoup de déchet :

« Mais non ! Je n’écris pas facilement ! Qu’avec beaucoup de peine ! Et ça m’assomme d’écrire, en plus. Il faut que ça soit fait très très finement, très délicatement. Ça fait du 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrit, où le travail est effacé. »

Après un peu de cruauté avec le lecteur qui s’est contenté de payer pour jouir sans voir le travail (mais si c’est un prof qui analyse le travail Ferdinand ?) :

« Le lecteur n’est pas supposé voir le travail. Lui, c’est un passager. Il a payé sa place, il a acheté le livré. Il ne s’occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s’occupe pas de ce qui se passe sur le pont, il ne sait pas comment on conduit le navire. Lui, il veut jouir ».

On retrouve deux obsessions qui sont facteurs aussi dans son antisémitisme : l’argent et la critique de la jouissance.

Ou bien on critique le français disciple d’Amyot-Plutarque, pas de Rabelais :

« Les auteurs sont fainéants, traditionalistes ! Alors ils écrivent comme leur journal habituel et comme ils ont appris au bachot et au brevet… ce qui est un langage mort.

On a beaucoup joué sur ce truc-là, le français langue morte mais on ne peut pas dire… c’est le français qui se retient, voilà. »

Une autre fois il s’explique bellement sur son travail du style : traverser le langage parlé. On l’écoute, c’est le cas de le dire :

« Evidemment, il y a deux choses à considérer : il y a avoir un style, n’est-ce pas. Alors, ça, c’est très dur. Le style, c’est ce qui rend la petite musique en question. Mais, il faut partir, il faut traverser le langage parlé. On peut prendre dans le langage populaire ce qu’on appelle des vannes. C’est-à-dire dans n’importe quel bistrot, on entend évidemment des mots qui sont drôles et des formules qui sont curieuses. »

Il nous rappelle le film de Billy Wilder. Gary Cooper (c’est toujours Gary Cooper) sort dans la rue écouter les ragots et l’argot pour terminer son dictionnaire incomplet. Il rencontre la poule danseuse d’un gangster et ils finissent par se marier. C’est un film d’Howard Hawks, le scenario de Wilder, pardon. Balls of fire!

Donc on découvre dans le bistro le mot inventé populaire. Après on récolte mais il faut bosser et bâtir l’édifice.

« Mais ça n’a pas de longueur. Pour les monter, faut en faire un édifice. Faut faire une architecture, alors l’architecture, ben dame, faut se donner du mal, n’est-ce pas. C’est l’architecture qui est à la base de tous les arts. »

C’est vrai d’ailleurs et même la musique. Il suffit de lire Vitruve qui a même écrit un chapitre sur l’astronomie.

Après il repart dans le pessimisme coutumier du « tout est foutu ».

« Alors bon, les imposteurs sont les maîtres, mais, d’ailleurs Brunetière l’a dit : « Si la critique ne fait pas très attention, les lettres seront dévorées par le charlatanisme ».

Mais c’est fait. Et les critiques aussi. Tout est dévoré par le charlatanisme. »

Tout de même cette fascination pour le travail bien fait. Un vrai artisan français notre Céline. Il écrit à sa femme une lettre pleine de noblesse et de juste morgue qui nous évoque le courrier du colonel Kurz à son fils.

« Fais attention aux artistes fainéants ils sont légion, aux commentateurs gratuits. De ce côté la brutalité est de règle absolue, il faut écarter les frelons, impérieusement – les imposteurs, les baise-toujours du compliment. L’artiste n’a que faire de ces fadasseries, de ces veuleries commerciales, qui flétrissent et avilissent les mieux doués. Tout doit être brutal, le créateur n’a que faire de l’opinion des hommes, il doit agir sur la matière brute, sur les choses, pas sur les hommes. Il doit avant tout les mépriser – pour ce qu’ils sont, des chiens voluptueux, braillards et avides.

Tu vois, me voilà déjà reparti… »

Il parle comme un Rodin là dans cette envolée magnifique.

Encore un peu de lui – sur la peinture cette fois :

« Elle travaillait dans l’éternel ma belle.

Il faut croire Claude Lorrain, les premiers plans d’un tableau sont toujours répugnants et l’art exige qu’on situe l’intérêt de l’œuvre dans les lointains, dans l’insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes ».

Et deux ou trois envolées magnifiques, envolées symboliques :

« Tout se passe en efforts pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde ; on a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l’encre, le ciel reste ce qu’il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue.

« Les plus belles fleurs poussent sur du fumier et c’est lui seul qui nous aide à créer.

De la même façon, je pense qu’il faut aller très bas dans l’horreur pour être capable de monter aussi très haut. »

Et le sommet de tous les sommets de notre peintre impressionniste qui envoie rhabiller tout le monde à toute heure. C’est son retour en France (il n’y a même pas de chapitres dans le Voyage, il faut le noter ce retour !) :

« La lumière du ciel à Rancy, c’est la même qu’à Detroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis Levallois. Un rebut de bâtisses tenues par des gadoues noires au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu’au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c’est nous. »

Là-dedans c’est ton style, génie.